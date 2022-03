¿Sabes cómo recuperar los puntos del carnet sin tener que hacer el curso de la DGT?

Más información Así tendrás que adelantar a partir del 21 de marzo

El carnet por puntos entró en vigor en 2006 y, según datos del RACE, desde entonces más de 200.000 conductores españoles han visto cómo su saldo se queda a cero por cometer infracciones graves o muy graves: son estas las que, además de la correspondiente multa económica, implican tal pérdida. La vía más rápida para recuperarlo pasa por hacer un curso, pero ¿sabes que existen otras formas para lograrlo?

Todo dependerá de una sola condición: tener todavía puntos en el carnet de conducir. Si es tu caso, podrás recuperarlo siempre que pasen dos años sin ser sancionado en firme por la vía administrativa: transcurrido este tiempo recuperarás tu crédito inicial de doce puntos aunque tuvieras ocho por ser novel o por haber tenido que recuperar tu permiso. Esta norma tiene una excepción: si la resta de puntos se ha producido debido a una infracción muy grave, el plazo de espera será de tres años.

Sin embargo, el saldo máximo puede ser de 15 puntos: ¿cómo se puede alcanzar? Respetando la normativa: si transcurren tres años sin cometer infracciones que acarreen una resta, recibirás un par de puntos. Y así sucesivamente hasta llegar al tope.

Estudiando para el carnet de conducir | Pixabay

El curso

Si no puedes o no quieres esperar tanto tiempo, siempre existirá la posibilidad de llevar a cabo el curso de sensibilización y reeducación vial con el que recibirás un máximo de seis puntos. Tienes que tener en cuenta que sólo podrás hacerlo una vez cada dos años a no ser que seas un conductor profesional: en este caso es posible realizarlo una vez al año.

Se imparte en un centro autorizado, dura doce horas y se divide en dos partes: una común que se imparte en grupo y una individual centrada en las carencias de cada alumno. Tiene un precio de 176,25 euros (más IVA) aunque en Cataluña y País Vasco tienen otras tarifas porque las competencias de tráfico están transferidas.

¿Y si te has quedado sin puntos?

Tanto si has perdido todos los puntos del carnet como si te han retirado el permiso, sólo tendrás una vía: esperar seis meses (tres en el caso de los profesionales) y llevar a cabo un curso de formación y reeducación vial que dura 24 horas. Igual que en el caso anterior, este trámite tiene un precio: 331,78 euros (más IVA).

Posteriormente, tendrás que hacer un examen teórico y si lo superas con éxito recibirás un saldo de ocho puntos. Si suspendes, contarás con un par de oportunidades más aunque antes deberás sumar cuatro horas más de formación. Y si tras agotar los tres intentos no has superado la prueba, deberás volver a realizar el curso inicial.

