'Road to Le Mans. La película': la historia sobre cómo Michael Fassbender convirtió su sueño en realidad

¿Quién dijo que los sueños no se hacen realidad? 'Road to Le Mans' es un documental de unos 90 minutos de duración que sigue los pasos del prestigioso actor de Hollywood Michael Fassbender (X-Men o Malditos Bastardos), desde su niñez hasta su participación en una de las carreras de resistencia más prestigiosas del mundo.

Nacido en Heidelberg (Alemania), inició en 2018 sus primeros pasos para cumplir su sueño. Fue ese mismo año cuando su compañero de profesión, Patrick Dempsey (Anatomía de Grey), quien ya había competido en hasta tres ocasiones en Le Mans, le puso en contacto con el fabricante de automóviles deportivos Porsche. Con la ayuda de la marca, Fassbender aprendió a ponerse a los mandos de un coche de carreras, pasando por distintas competiciones como la Porsche Racing Experience, la Porsche Sports Cup y, finalmente, en la European Le Mans Series (ELMS).

Michael Fassbender subido en un Porsche 911 RSR | Porsche

Durante este proceso de formación, ni las cámaras ni su instructor del equipo alemán se separaron de él, pudiendo captar todo el proceso para esta serie documental 'Road to Le Mans'. "Estábamos ansiosos por mostrar al mundo su trayectoria en el deporte de motor. Por eso creamos una serie de contenidos en torno al sueño de Michael desde el primer momento", explicaba Oliver Hoffmann, director de Comunicación de Marketing de Porsche AG.

El actor y director germanoirlandés dejó de forma temporal su carrera cinematográfica para lanzarse con entusiasmo al mundo de la competición. "Para nosotros era obvio lo grande y poderoso es su sueño. Se necesita mucho trabajo para cumplirlo. Apoyamos y acompañamos a Michael en cada paso. Puedes sentir la pasión y la determinación en cada episodio de Road to Le Mans", agregaba Hoffmann.

Sin embargo, tras un largo periodo de preparación, el sueño de Fassbender se convirtió en una pesadilla en un momento concreto. En 2022, se abordó finalmente en la aventura de las 24 Horas de Le Mans a bordo del Porsche 911 RSR del equipo Proton Competition y, sin darse cuenta, se vio envuelto en una serie de accidentes que supusieron un brutal revés para él.

"El resultado de la carrera fue muy aleccionador para la escudería y especialmente para Michael, a pesar de que el equipo logró llegar a la meta después de largas reparaciones. Fue derribado, pero se levantó rápidamente. Pronto quedó claro que quería volver a intentarlo", recuerda Sebastian Borowski, director del proyecto 'Road to Le Mans'. "La serie de YouTube Road to Le Mans tuvo una gran acogida y supo hacerse un hueco en el corazón de los aficionados. El trabajo duro, la superación y las emociones positivas tras los éxitos inspiraron a la gente. Pero la historia completa aún no había llegado a su fin", comenta Oliver Hoffmann.

El resurgir de Fassbender tras los contratiempos

En el centenario de la 24 Horas de Le Mans, el 12 de junio de 2023, y pese a la impactante situación vivida tan solo un año atrás, Michael Fassbender volvió a estar en la parrilla de salida del circuito de la Sarthe. Con él hacía equipo el estonio Martin Rump y el austríaco Richard Lietz, piloto oficial de Porsche. Fassbender tuvo una buena actuación bajo los mandos del coche nº 911 de Proton Competition en la mítica prueba de resistencia. "La carrera puso de manifiesto sus increíbles progresos, no solamente deportivos, sino también mentales", afirma Sebastian Borowski.

La mejora de un año a otro era inmensa, haciendo su mejor vuelta al volante del Porsche 911 RSR de 515 CV en casi cuatro segundos menos que el año anterior. Un crono que situaba el crono del actor de 46 años por debajo de los cuatro minutos, una barrera determinante en el circuito de más de 13 kilómetros.

"Tenía valor, tenía un gran sueño y no se dejó desalentar por los contratiempos", afirma Oliver Hoffmann. "Eso es precisamente lo que hizo que el proyecto fuera tan formidable. Por suerte, desde el primer día capturamos todos los momentos apasionantes en una película y ahora podemos ofrecer a los espectadores de todo el mundo 'Road to Le Mans. La película' de forma gratuita".

Durante los 90 minutos de duración de este documental, recorrerás toda la trayectoria automovilística de Michael Fassbender con Porsche, desde 2018 hasta 2023. Una docuserie que acumula 100 millones de visitas con sus 33 episodios durante sus cuatro temporadas. Sí, 33.