El adiós al Polo de combustión: ¿te acuerdas de esta saga multicolor?

Un mundo de colores. En tiempos en que es apuntado por estar desarrollando inminentes modelos eléctricos sin alma, alguna vez supo el fabricante ofrecerle a sus clientes un mundo de colores. Precisamente, uno de los proyectos señalados –que pronto dejará de ser proyecto para convertirse en coche de producción– es el Polo eléctrico. Paradójicamente, fue el mismo urbano popular el que, tres décadas atrás, estrenó una de esas ediciones que con el tiempo se transforman en versiones de culto.

El sobrecoste que ocasionaría darle continuidad al Volkswagen Polo de combustión ante la presión de las normativas de emisiones sentenció al compacto alemán tal como lo conocemos y desde 2024 ya no se fabrica en Europa –la planta de Navarra era su sede–, aunque sigue figurando disponible en el catálogo oficial. A medida que se aproxima su punto final definitivo, mirar al pasado se vuelve inevitable.

Volkswagen Polo Mk 3 Harlekin | Volkswagen

Hay que decirlo: hoy, el Volkswagen Polo Harlekin se consigue por gangas en el mercado de segunda mano –5.000 euros en promedio e incluso por menos–. Un pasar actual que no lo desacredita. La huella que ha dejado esta singular saga es lo suficientemente imborrable como para que ahora, en un contexto de Polo con fecha de vencimiento, lo estemos recordando. ¿Lo has conducido alguna vez? ¿Por primera vez lees sobre él? Como el público se renueva, por si acaso te lo presento.

Inspiración y origen del Volkswagen Polo Harlekin

Inspirado en una campaña publicitaria de los años sesenta en la que un Beetle multicolor sirvió como modelo ideal para dar cuenta del accesible mercado de repuestos –los afiches indicaban que tal pieza pertenecía a un Sedán modelo ‘58 y tal otra a un Sedán del ‘59, mientras concluían explicando que era el amplio margen de intercambiabilidad la razón por la cual las piezas se conseguían fácilmente–, a mediado de la década del noventa aquel mutante de propaganda se oficializó como versión para el cliente, solo que con el Polo como protagonista.

Volkswagen Polo Mk 3 Harlekin | Volkswagen

Fue en 1994 cuando el primer Harlekin fue lanzado por Volkswagen para Europa y fue la tercera generación del Polo el coche base. El resultado, tras una primera tanda de 1.000 unidades, se simbolizó en poco más de 3.000 ejemplares. Una producción extendida a raíz de la destacada recepción y la demanda registrada.

En un coche que parecía puro desorden, una regla básica gobernó y dio sentido a la apariencia. La distribución de los colores no se determinó al azar. Para la composición, la norma consistió en tomar como referencia el color del techo y los pilares traseros. Sobre ese punto de partida la marca fue formando patrones destinando el resto de los colores al resto de las secciones: portón, guardabarros, puertas y capó.

Composición, expansión a otros modelos y el Polo como emblema

De manera tal que si algo no tuvieron los clientes fue libertad de personalización, pues ésta venía por defecto. La selección de tonalidades nación de cuatro unidades de aquel Polo Mk3 –una en Rojo Flash, otra en Amarillo Ginster, otra en Verde Pistacho y una cuarta en Azul Chagall–, y así los de Wolfsburgo dieron forma a las diferentes combinaciones.

Volkswagen Polo Mk 3 Harlekin | Volkswagen

Eventualmente, el concepto de arlequín abrió el juego y se repartió a otros modelos. Con el Polo habiendo puesto en riesgo su dignidad en el viejo continente –con éxito, finalmente–, del otro lado del Atlántico el Golf Mk3 fue la cara de la saga para el mercado norteamericano y dos bien regionales, el Beetle –Vocho, mejor dicho– y el Volkswagen Gol, se ocuparon de los entusiastas mexicanos y sudamericanos, respectivamente.

Sin embargo, el Polo siempre sería el gran emblema. Un antecedente cercano –un Polo de sexta generación que a modo de concepto único se vistió de Harlekin en 2021 y fue fotografiado por la marca junto a la versión original de los noventa– y un brutal Motorsport Polo R WRC revelado por la marca a modo de homenaje por los 50 años del compacto, dieron cuenta de ello.