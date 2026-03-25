La gran apuesta de Volkswagen por el modo eléctrico no es el Golf: así son las dos versiones que llegan del sucesor T-Cross

Los alemanes le han retirado el velo a su ficha técnica. Su SUV urbano eléctrico y asequible para el segmento B –partirá desde los 28.000 euros sin tener en cuenta el descuento por Plan Auto–, es decir, el sucesor a batería del superventas T-Cross, dejó atrás el concepto de exhibición y transita por estas horas la etapa de camuflaje, el modelo de serie en los meses previos a la presentación mundial. Y en los meses previos, precisamente, lo puedes empezar a configurar, porque la marca anunció tanto los niveles de batería como de acabado.

Extrañaremos al R-Line, pero todo no se puede. No podemos pretender que la insignia de alto rendimiento de combustión pierda su esencia mudándose a la familia de los ID. No, eso será tarea de la versión GTX si así lo disponen desde Wolfsburgo en un futuro, o bien de las legendarías siglas GTI, si el fabricante las aplica, además de en el Polo eléctrico y la variante deportiva del próximo ID.3, en este crossover. Dicho esto, el consuelo no es menor: el Volkswagen ID.Cross 2027 vuelve a las fuentes.

Una fuerte carta por jugar tiene preparada este B-SUV y consiste en retomar nombres que ya han funcionado. En otras palabras, la idea es interpelar a los nuevos usuarios explotando denominaciones conocidas y aprobadas por los conductores, incluyendo la primera etapa del lavado de cara del T-Cross en 2023. Denominaciones que ahora mismo brillan por su ausencia en el modelo de combustión.

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El regreso de las versiones Life y Style: cómo equiparán al Volkswagen ID.Cross 2027

Los acabados Life y Style retornan al crossover urbano. ¿De qué manera? Esa es la cuestión. Cómo se reinterpretan luego de que, al lanzarse el modelo 2024, revolucionaran el habitáculo con soluciones técnicas tales como un espacio de carga con longitud de 2,4 metros –que se obtenía desde la versión Life al poder abatir el respaldo del acompañante– y digitalización en aquel entonces avanzada, como el Digital Cockpit Pro de 10,25 pulgadas exclusivo del Style.

Si hay algo que desde Volkswagen se encargar de recalcar es la calidad de materiales con que el SUV se fabricará desde la versión de acceso, así como la declaración de principios que, como el concepto ya nos adelantó, se pone de manifiesto en la zona de la consola central: un fila de botones físicos exclusivos para la climatización y la luz de emergencia. A propósito, el climatizador automático bizona será parte del equipamiento de serie desde el ID.Cross Life, que por otro lado incorporará una cámara de visión trasera y el control de crucero adaptativo a las asistencias.

Para el ID.Cross 2027 Style, lo mejor en materia de iluminación exterior. De serie, el tope de gama saldrá de fábrica con lo máximo posible: el logotipo y la barra LED iluminados, luces traseras LED 3D y los faros delanteros Matrix LED IQ.Light, esas inteligentes ópticas que iluminan la carretera adaptándose a nuestro paso y al de los coches que vienen de frente o que van delante nuestro, evitando así el deslumbramiento en ellos.

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El Style, el ideal para dialogar con el coche

Acerca de las luces, el Style también presumirá ser el único en llevar de forma estándar el sistema ID.Light, una razón no menos interesante de apostar por el tope de gama, sobre todo si lo que se busca es una mayor interacción con el vehículo. No es simplemente una delgada luz de cortesía que recorre el salpicadero, sino un sistema funcional que reacciona en determinadas circunstancias.

Visualizando las llamadas entrantes, respondiendo a los comandos de activación por voz, indicando las maniobras de navegación, simbolizando en rojo el frenado de emergencia... Esas son algunas cualidades de este sistema que, además, puede configurarse a gusto, ya sea para activar o desactivar las funciones en las que es capaz de interferir, o bien para ajustar el brillo. Con el ID.Cross, el ID.Light traerá como novedad su disposición en la cabina: ya no recorrerá solo el tablero, sino que se expandirá al interior de las puertas delanteras.