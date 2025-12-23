El Volkswagen ID.Polo llega con dimensiones reducidas, ¿pero con menos espacio interior que el de gasolina?

Nueva propulsión, pero también nuevas medidas. En comparación con el vigente Polo de gasolina, el inminenteVolkswagen ID.Polo llegará con 4,05 metros de largo –dos centímetros más corto–, y con una anchura de 1,81 metros. Es decir, bastante más angosto –15 centímetros suprimidos, para ser exacto–. Eso sí: el 100 % eléctrico será nueve centímetros más alto, ya que su metro con 53 sobresale del metro con 44 centímetros del Polo de combustión. ¿Qué hay detrás de estos números?

¿Ser más corto y menos ancho significa que el nuevo Polo se sumará a la familia de los eléctricos de Volkswagen con menos comodidades en su interior para los ocupantes? En absoluto. Asequible y espacioso, con esos dos términos habían presentado al prototipo que inició todo, aquel Volkswagen ID.2all revelado en marzo del 2023, anticipando, así, la premisa con la que este coche arribará a la cadena de producción: barato y pequeño por fuera, pero grande por dentro.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

La plataforma MEB+ sobre la que se rige es clave para ello. Su sistema de tracción delantera eléctrica actúa como un cúmulo de beneficios que, además de repercutir en aspectos como la autonomía, incluye la optimización de recursos, al prescindir de componentes, y del espacio destinado a la mecánica y la arquitectura, debido a la disposición del motor y de la batería, que además combina sus celdas en un mismo paquete. En pocas palabras, el nuevo Polo, por la utilización de sus módulos compactos para la propulsión, se permite redirigir espacio y destinarlo a la habitabilidad.

Más comodidad para pasajeros y carga trasera

El Volkswagen ID.Polo, entonces, no presenta diferencias sustanciales a lo largo, pero su distancia entre ejes sí ha crecido un poco más considerablemente, pasando de los 2,55 metros del modelo de combustión a los 2,60 metros que firma el eléctrico. Esto se traduce, según informa la marca, en dos centímetros de longitud interior adicionales que notarán, en especial, los pasajeros de las plazas traseras.

Volkswagen ID.Polo Maletero | Volkswagen

Más allá de la reducción del coche de lado a lado, los de Wolfsburgo anuncian que el espacio interior también ha aumentado a lo ancho, aunque se desconozcan las medidas oficiales en este aspecto. La plataforma se congenia con dicho incremento en la altura, de manera tal que los clientes también contarán con más comodidad para las cabezas –952 milímetros desde el asiento hasta el techo– y, por lo tanto, este nuevo Polo mejora para los ocupantes traseros adultos.

Si el tema en cuestión es el interior y sus comodidades, el maletero es parte de ello. El volumen de carga ha experimentado un crecimiento igual de notable durante el desarrollo en su transición del Polo de gasolina a este cero emisiones. Dado que el modelo eléctrico se presenta un 24 % más espacioso al abrir la puerta trasera, los 351 litros del Polo actual poco tienen que hacer con los 435 litros que adelanta el ID –1.243 litros contra 1.125 del de combustión, plegando los respaldos–, una capacidad estándar que se acerca más al T-Cross que a los compactos urbanos de la marca.