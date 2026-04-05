Renault renueva el mítico Twingo, más "emocional, asequible y práctico" que nunca

Renault prevé un gran desembarco del nuevo Twingo E-Tech en las carreteras urbanas de España en los próximos meses. El modelo, completamente renovado, llega en una versión 100% eléctrica más "práctica, emocional y asequible" que nunca, con un precio desde 19.500 euros al contado (12.970 euros con descuentos incluidos), posicionándose como una de las opciones más eficientes y tecnológicas del segmento A.

Aunque podría adelantarse la fecha de llegada a España, la firma francesa calcula que las primeras unidades del nuevo Twingo llegarán a finales de abril a los concesionarios del país, a la espera de lograr una buena cifra de ventas por ser un coche pensado "para la vida diaria", adaptado en términos de diseño y tecnología a las necesidades reales de los clientes.

Renault Twingo E-Tech | CC

"El Twingo de 2026 respeta el ADN de la primera generación, a la vez que recoge sus principios fundamentales adaptándolos al contexto actual. Confirma el avance de Renault en materia de electromovilidad en el segmento de los coches urbanos, aunando innovación, placer de conducción y responsabilidad medioambiental", ha destacado la firma.

Entre las novedades del famoso modelo de Renault, destaca su renovado diseño, tanto exterior como interior. Aunque mantiene su archiconocida silueta, la firma francesa le ha otorgado una reinterpretación más moderna a su frontal, con faros redondeados LED y una ligera sonrisa en la parrilla, lo que le da un carácter "entrañable y seductor".

Además, su forma semialargada le da un mayor tamaño, sin perder su filosofía de coche compacto urbano, al tiempo que ha ganado en aerodinamismo (por ejemplo, con aletas sobre las luces traseras) y, en consecuencia, en eficiencia en la conducción. Sus dimensiones son 3,79 metros de longitud y una distancia entre los ejes de 2,49 metros, a la que se suman unas llantas de 18 pulgadas.

Renault Twingo 2026 | EP

Interior plagado de tecnología

Estas proporciones se reflejan en la amplitud del habitáculo interior, con cada detalle minuciosamente pensado, como gráficos inéditos, un techo con el abecedario 'Twingo' o el botón de luces con forma de caramelo. El color es otro elemento clave de la personalidad del Twingo, con seis carrocerías que también se aprecian con detalles en el interior.

Además, el Twingo no sería el Twingo sin sus reconocidos asientos deslizantes, con opción de hasta 17 centímetros de desplazamiento, lo que le da una mayor versatilidad y adaptación al uso cotidiano, al que se suma las cinco puertas.

Esta versatilidad permite contar con un maletero amplio para un coche del segmento A, que pasa de un volumen de 260 a 360 litros, al que se suma una amplia gama de accesorios y compartimentos para ganar espacio de almacenamiento.

En cuanto a la tecnología, el Twingo incorpora la función 'One Pedal', con cuatro niveles de freno regenerativo, y hasta 25 ayudas a la conducción propias de la gama de vehículos de Renault, entre las que destacan el avisador de salida de plaza de aparcamiento, el sistema de parking en manos libre y el aviso de salida segura de los ocupantes, los tres muy útiles en la conducción urbana.

Renault Twingo E Tech 3 | Agencia

Precio y eficiencia unidos

Con una autonomía eléctrica de 263 kilómetros, el nuevo Twingo aspira a ser uno de los modelos más prácticos para el día a día de la ciudad, gracias a su batería de 27,5 KwH, con capacidad para ser cargada del 10% al 80% en apenas 30 minutos.

Twingo E-Tech eléctrico está equipado con un motor eléctrico de 60 kW (82 CV), compacto y ligero. La firma considera que no necesita uno más grande ni más potente para un coche urbano ligero (de 1.200 kilos en la versión 'Evolution'), con capacidad para acelerar de 0 a 50 km/h en tan solo 3,85 segundos.

Gracias a un motor optimizado y a un exhaustivo trabajo aerodinámico, el consumo es muy bajo, lo que permite una batería más pequeña y ligera, reduciendo así los costes de uso y logrando, por lo tanto, un precio bajo y asequible para los clientes.

Renault Twingo 2026 | Renault

La versión 'Evolution', disponible por menos de 20.000 euros (como prometió Renault en su lanzamiento), cuenta con la mayoría de accesorios del vehículo, lo que lo convierte en un modelo de entrada a la gama que resulta muy completo, incluyendo opciones como los faros LED deslizantes, las llantas de 18 pulgadas o la pantalla central de 10 pulgadas. De su lado, la versión 'Techno' tiene un precio sin descuentos de 21.100 euros.

"Tenemos una gama muy completa de vehículos eléctricos, a la que ahora sumamos el Renault Twingo, en el que tenemos mucha confianza. Entre otros, confiamos mucho en el atractivo de su precio; con cuotas mensuales de 65 euros durante 36 meses, el nuevo modelo resulta accesible a todos los bolsillos", ha destacado el director general de Renault en España España, Erdem Kizildere.