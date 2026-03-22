Audi RS6 GT: colores de guerra para un hiperdeportivo "familiar"

Hace unos años probamos el Audi RS6 Avant, la versión “básica” de este superdeportivo con espacio para toda la familia. Por si 600 CV no eran suficientes, la marca alemana sacó la versión Performance, con 30 CV más. Y si lo tuyo es la exclusividad, todavía te queda un peldaño más para subir en la gama.

Se llama Audi RS6 GT, una edición limitada a 660 unidades, de las cuales solo 10 llegan a España, que se asienta sobre la versión Performance. Pero eso no solo significa tener 630 CV bajo el capó, sino también una estética única.

Más agresivo, musculoso y con una decoración específica curiosa, de carreras. Su apariencia está basada en parte al prototipo RS6 GTO Concept presentado en 2020. Este, a su vez, fue creado tomando como referencia el Audi 90 Quattro IMSA GTO, un modelo que compitió en el campeonato IMSA-GTO durante la temporada de 1989.

Audi RS6 GT | Centímetros Cúbicos

Destacan las llantas de 22 pulgadas, parrilla singleframe con tomas de aire terminadas en negro brillante. Nuevo splitter delantero, fibra de carbono en los nervios del capó, faldones y retrovisores, junto con unos pasos de rueda ensanchados, así como un difusor y spoiler doble trasero muy deportivos.

Dentro tenemos ciertos elementos específicos de esta versión GT, como los pespuntes y acabados en color cobre y rojo, así como un interior que utiliza microfibra y cuero. Junto con estos nuevos asientos tipo Bacquet RS, con la inscripción “RS6 GT” debajo de los reposacabezas, y cinturones en color rojo.

Como ocurrió con la versión Performance, el RS6 GT eleva la potencia de la versión básica de 600 a 630 CV, gracias a la instalación de dos turbocompresores más grandes y con más presión de soplado. Un V8 que, recordemos, también cuenta con microhibridación. Además de eso, tiene otros elementos que mejoran sus aptitudes dinámicas.

Audi RS6 GT | Centímetros Cúbicos

Las unidades que están destinadas a España tienen de serie una suspensión regulable, que hace que la carrocería esté 10 mm más cerca del suelo comparado con el RS6 Avant convencional.

También, para mejorar aún más su estabilidad en curva, cuenta con barras estabilizadoras más rígidas, un 30% más delante y un 70% más detrás.

305 km/h de velocidad máxima; de 0-100 en solo 3,3 segundos. Números que bien merecen un gran respeto, porque esto corre muchísimo. Pero siempre tienes el control de todo; en ningún momento sientes inseguridad.

Audi RS6 GT | Centímetros Cúbicos

Por muy malas que sean las condiciones de la carretera, la tracción Quattro y el diferencial central autoblocante te sacan de cualquier lio.

Además, el diferencial deportivo Quattro del eje trasero tiene un ajuste específico para la ocasión, para ser más eficaz.

La guinda del pastel la ponen unos frenos cerámicos para detener y poder mantener a raya tan enorme caballería, y una caja de cambios Triptronic de ocho velocidades que ha sido optimizada también para la ocasión.

El Audi RS6 GT es el coche definitivo para todo. La deportividad no está reñida con la versatilidad que te puede ofrecer una carrocería familiar.

En curvas parece que vas sobre raíles, tiene muchísima potencia que viene con la etiqueta ECO debajo del brazo, así como espacio y comodidad para toda la familia.