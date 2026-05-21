Las baterías de los vehículos electrificados estarán aseguradas con Mutua Madrileña

Mutua Madrileña ha lanzado la primera cobertura integral para las baterías de vehículos electrificados (eléctricos puros e híbridos enchufables) frente a siniestros y averías, incluyendo aquellas que a día de hoy no están contempladas en las garantías de fábrica.

La batería constituye aproximadamente el 40% del valor total de los vehículos enchufables, de ahí que su protección sea una de las principales inquietudes para los propietarios de este tipo de automóviles.

De hecho, según un informe realizado por el Servicio de Estudios de Mutua Madrileña entre conductores con vehículo enchufable, para más del 40% su principal preocupación sobre la seguridad del coche electrificado está relacionada con la batería.

Sin embargo, la garantía que ofrecen los fabricantes cubre fundamentalmente defectos de origen, mientras que el resto de posibles averías quedan desprotegidas y, hasta el momento, las aseguradoras tampoco ofrecían cobertura para ello.

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La compañía de seguros ha desarrollado una garantía específica que ofrece protección integral para la batería frente a problemas como el hackeo de la misma, los actos vandálicos y los daños provocados durante la carga del vehículo o por temperaturas extremas puntuales, así como los derivados de cualquier situación que genere humedad por el lavado a presión o la condensación interna.

La nueva cobertura opcional de Mutua cubre los siniestros sin aplicar depreciación por uso y desgaste de la batería, lo que aporta mayor valor añadido y protección a sus asegurados.

Esto supone que, en caso de siniestro, Mutua asume todo el coste de la reparación o sustitución de la batería por una nueva y original sin aplicar deducciones por la antigüedad del vehículo.

Todas las actuaciones para la reparación o sustitución de la batería se llevarán a cabo en talleres especializados. Esta medida responde a las preocupaciones de los conductores de vehículos enchufables, ya que, según los datos del Servicio de Estudios de Mutua Madrileña, el 54% de los encuestados señalaron la asistencia especializada es el factor más valorado en caso de siniestro.

Test de batería

La compañía también ha incorporado un nuevo servicio gratuito en sus seguros para vehículos electrificado: un test de vida útil y salud de sus baterías. Este servicio ofrece a los usuarios una evaluación anual y completamente gratuita del estado de la batería de su vehículo que podrá realizar en los centros de Aurgi, empresa del Grupo Mutua.

El test permite analizar aspectos como la capacidad, la autonomía y el nivel de degradación de la batería, lo que proporciona información valiosa sobre su situación real.

Mediante esta evaluación, los conductores pueden conocer de forma precisa la condición de uno de los componentes más importantes de su vehículo eléctrico o híbrido enchufable, lo que les ayuda a tomar decisiones informadas sobre su mantenimiento y uso.