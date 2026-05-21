Recargar un eléctrico cuesta tres veces menos que un coche de gasolina

El vehículo eléctrico es entre un 55% y un 66% más económico que un vehículo de combustión interna, con un precio de recarga de 48 euros de media frente a los 149 euros mensuales que cuesta conducir un modelo de gasolina.

Así lo han resumido T&E, Ecodes, el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) y el BC3 (Basque Centre for Climate Change), en una jornada celebrada en el Congreso de los Diputados dedicada a analizar el Estado de la Movilidad Eléctrica en España, en la que han querido señalar la oportunidad industrial estratégica que la movilidad eléctrica supone para España.

"El sobrecoste de una crisis energética puede suponer 60 euros al mes más para un coche de combustión, sobre todo para los conductores que hacen un mayor número de kilómetros", han trasladado durante la presentación.

Un coche cargándose en un punto de recarga público | Europa Press

Estos datos contrastan con la cifra de vehículos eléctricos en España. En 2025, solo el 8,8% de los coches de pasajeros matriculados fueron eléctricos, muy por debajo de la media europea que alcanza el 18%. Esto sitúa a España en el decimoquinto puesto en el ranking de electrificación de turismos.

No obstante, en comparación con 2024, España ha conseguido mejorar la penetración de vehículos eléctricos, pasando del puesto 19 al 15, aunque todavía lejos de países vecinos cómo Portugal (23,2%).

A su vez, se sitúa por encima de la media europea en electrificación de vehículos comerciales ligeros. El 9,7% de los VCLs registrados en 2025 fueron eléctricos. Esta cifra está ligeramente por encima de la de los turismos y por encima de la media europea, que se sitúa en el 9%.

En comparación con 2024, España ha mejorado muy poco la penetración de vehículos eléctricos, pasando del puesto 8 al 10. Y sigue estando lejos de países vecinos cómo Portugal (18,2%).