Las autoescuelas critican la gestión de la bolsa de alumnos en espera del examen de conducir

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha manifestado este martes su "profundo desacuerdo" con el director general de Tráfico, Pere Navarro, a quien acusan de minimizar la situación de la bolsa de alumnos pendientes de realizar el examen de conducir.

"Inaceptable", ha aseverado la entidad en un comunicado, tras la comparecencia de Pere Navarro ante la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, donde dijo que "sólo un 8% de la bolsa de alumnos está en condiciones de examinarse".

Para CNAE, estas declaraciones suponen un "desconocimiento de cómo funciona el proceso formativo y desvían la atención del verdadero problema: la insuficiencia estructural y crónica de examinadores en numerosas provincias".

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"Es evidente que no todos están listos para examinarse al día siguiente, pero sí existe un porcentaje significativo que podría hacerlo si existiera una capacidad de examen adecuada y estable", sostiene.

Respecto al Plan PRO (exámenes extraordinarios de circulación del permiso B, que tiene lugar los sábados en las provincias con más problemas para examinar), ha agradecido la medida, pero "no deja de ser un parche temporal".

"Ayuda a aliviar la situación, pero no resuelve el problema estructural: jubilaciones no cubiertas, bajas prolongadas, plantillas insuficientes y una demanda creciente que el sistema actual no puede absorber", ha manifestado.