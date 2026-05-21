Descuento suculento y mecánica mejorada: las novedades del Jeep más vendido de España, ahora actualizado

Jeep acaba de lanzar su ahora o nunca. Sí, como no mucho tiempo atrás lo vimos de parte de Opel, solo que no basándose en consolas y simuladores de automovilismo, sino a fuerza de suculentos descuentos aplicados en su gama española. Por tiempo limitado, los modelos de la marca norteamericana recortan en forma sustancial sus valores habituales y, en casos puntuales, las rebajas hasta superan lo que cuesta un Dacia Sandero.

El descuento mínimo para el vehículo más accesible, el máximo para el más exclusivo, la lógica regla por la que se rige el nuevo Freedom Days –en noviembre del 2025 había sido el último, en el marco del Black Friday–, con vigencia hasta el último minuto de mayo. Es entonces cuando el descuento de 15.000 euros etiquetado en el Grand Cherokee híbrido enchufable, hoy comercializado por la firma en 102.250 euros, se vuelve más un recurso de campaña que una realidad para el cliente promedio.

Jeep Avenger | Jeep

Lo que aquí nos importa es la reducción de los precios de fabricante del resto de la gama, ya sea si apuntamos a convertir al Avenger en un B-SUV más accesible de lo que es en condiciones generales o si nos proponemos hacer del nuevo Compass un SUV compacto no tan inaccesible al restar sobre el valor recomendado los 8.500 euros de esta promoción pasajera.

Para tomar nota sobre el actualizado Jeep Avenger

Al modelo más terrenal y más vendido de la marca en la región le corresponde una rebaja de 7.000 euros, lo que lo situaría debajo de la línea de los 20.000 euros. A propósito de este referente del segmento B, las siguientes novedades que pueden resultarte de interés.

El brutal cambio radical que le llega al Jeep Avenger modifica hasta el símbolo más reconocible de la marca | Jeep

Por un lado, acaba de estrenar una versión en tributo a los 85 años de la marca: el Jeep Avenger Edición Especial 85º Aniversario, un acabado cargado de insignias por dentro y por fuera, tratamientos especiales en carrocería y habitáculo, y la calandra con las siete ranuras iluminadas en el borde superior, que también portan la versión 4xe, una híbrida no enchufable de tracción total, y el tope de gama del e-Hybrid de un solo motor eléctrico y tracción delantera.

“85 años de historia de la marca en poco más de 4 metros”, define Jeep en su reciente comunicado al lanzamiento del restyling del Avenger. Vehículos de generosos tamaños han pasado en su historia, pero es con uno bien compacto que celebra su aniversario. ¿Alusión al que lo comenzó todo? Como sea, hay un gesto hacia el Willys MB 1941 en el nuevo Avenger y se descubre en el estilo de los tapacubos de sus llantas de aleación de 17 y 18 pulgadas.

Por otra parte, y no menos importante, el estreno del Avenger pasado por lavado de imagen trae también el Turbo 100 de Stellantis debajo del capó para hacer de su conducción un andar más eficiente y de sus pasos por los service algo más espaciado en el tiempo, a partir de la cadena de distribución como solución a los anteriores problemas del Pure Tech y de los beneficios del sistema de geometría variable de su turbocompresor.