Este domingo, en CC: probamos el nuevo Toyota RAV4, conocemos el nuevo Skoda Epic, viajamos a China para conocer GWM y hablamos de iluminación con el nuevo Seat Arona

Este domingo, 24 de mayo, en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 09:45h.) te hemos preparado un buen menú, en el que conoceremos nuevos modelos. novedades que nos llegarán desde China, y aprenderemos sobre aspectos de seguridad, entre otros.

Probaremos el nuevo Toyota RAV 4, una referencia del segmento SUV que se reinvindica en su sexta entrega gracias a un nuevo lenguaje de diseño, más espacio, eficiencia, tecnología y seguridad que nunca. Y más versiones a elegir, con un PHEV que hace 100 kilómetros sin gastar gasolina.

También conoceremos al Skoda Epic, el primer SUV crossover urbano eléctrico de la marca checa y que estrena el lenguaje de diseño "Modern Solid".

El Epiq es el primer modelo de Skoda en asentarse sobre la nueva plataforma MEB+, que ofrece mucho espacio y la posibilidad de albergar dos tamaños de baterías.

Además, viajaremos a China para re-conocer a GWM, pues la marca china vuelve a Europa y España, ahora con los SUVs Ora 5, Haval H7 y Haval Jolion Max. El fabricante entra en el continente europeo, tras un intento fallido hace unos años.

En nuestra sección Conduce Seguro conPonle Freno, te contaremos como es la nueva generación de faros LED y sus grandes ventajas frente a anteriores tecnologías de iluminación.

No faltarán a la cita las últimas novedades del motor en formato breve o la competición.

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