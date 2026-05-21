AEA protesta por la desprotección que sufren las víctimas de conductores drogados

Automovilistas Europeos Asociados(AEA) ha alertado de la desprotección que, a su juicio, están sufriendo las víctimas de accidentes de tráfico causados por conductores drogados.

Como ejemplo, la organización cita el caso de un motorista que circulaba correctamente y, en una intersección en el barrio de Canillejas (Madrid), fue arrollado por el conductor de una furgoneta que se saltó un ceda el paso, dando positivo en cocaína en la prueba de drogas que se le realizó en el momento de producirse el accidente.

Según ha lamentado AEA, el Juzgado de Instrucción nº33 de Madrid y la Sección nº1 de la Audiencia Provincial de Madrid archivaron el caso sin practicar las pruebas de drogas solicitadas, considerando que la causa del accidente no fue la imprudencia grave del conductor, sino a la existencia de un socavón que existía en la vía.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que en 2024 la Dirección General de Tráfico (DGT) incoó 57.580 expedientes sancionadores a conductores que conducían habiendo consumido drogas, alcanzando la cifra más alta de la historia.

En este contexto, la organización se va a dirigir tanto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como al fiscal especial de Seguridad Vial, Mario Jesús Sanz Fernández-Vega, para denunciar la actual situación de desprotección de las víctimas de accidentes de tráfico provocados por conductores drogados.