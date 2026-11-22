El Sportage es un SUV de 4,54 metros de largo con una imagen muy llamativa. Destaca su frontal, alto, cuadrado, con una parrilla de grandes dimensiones y un paragolpes y detalles en negro brillante, que remata en sus laterales con unos faros verticales afilados.

En el lateral, se suman unas llantas de aleación de 19 pulgadas, doble color de la carrocería y unos protectores inferiores en contraste. Unos pilotos traseros finos que se unen a través de una franja oscura, un paragolpes minimalista y unas molduras de escape simuladas, completan su diseño.

Kia Sportage híbrido | Centímetros Cúbicos

Su habitabilidad sí que es una sorpresa. En un SUV compacto, que cuenta con espacio suficiente para poder viajar holgadamente en las dos filas de asientos. Esto, sumado a un gran nivel tecnológico le hace realmente interesante. Tampoco hay que olvidar sus 587 litros de capacidad en el maletero, que pueden incrementarse hasta superar más de 1.700 con los asientos traseros abatidos; e incluso con un doble fondo.

Además, tenemos dos pantallas de 12,3 pulgadas integradas en el salpicadero, unos materiales suaves al tacto y de alta calidad; además de algo que se agradece mucho: comandos físicos. También dispone de un volante deportivo achatado con levas.

Interior del Kia Sportage híbrido | Centímetros Cúbicos

Hemos podido probar una de sus versiones más interesantes, el Sportage híbrido con acabado GT-Line y tracción total. 239 CV de un híbrido convencional que vienen de un motor de gasolina 1.6 turbo combinado con un propulsor eléctrico, pero nada de enchufes. Es decir, que no necesita conectarse a la corriente, ya que su batería se recarga durante la conducción, regenerando mediante las frenadas y las fases de retención.

Lo primero que destaca es la combinación de los dos motores. La parte eléctrica ayuda especialmente en las arrancadas y en las fases de menor demanda de potencia, mientras que el motor de gasolina entra en funcionamiento cuando necesitamos más energía. Y eso ya es una ventaja en sí, que se suma a las ventajas de la etiqueta ECO y a un consumo muy contenido, próximo a los 6 litros/100 km.

Aunque pueda parecer elevado, hay que tener presente que también cuenta con tracción total, una configuración que busca ofrecer un extra de motricidad cuando las condiciones del firme son más complicadas, o cuando necesitas salir del asfalto. Para esto último tenemos tres modos de conducción específicos: nieve, barro y arena; además del control de descenso.

Interior del Kia Sportage híbrido | Centímetros Cúbicos

En carretera hay que destacar el funcionamiento de sus suspensiones. Es muy interesante su capacidad para filtrar las irregularidades, el aislamiento del habitáculo y el aplomo que transmite cuando enlazamos curvas o circulamos a velocidades de autopista.

Algo que se agradece en este Sportage son las levas detrás del volante, ya que si quieres subir a la montaña o viajar, serán las que te permitirán “jugar” para solventar adelantamientos con mucha facilidad o incluso divertirte disfrutando de una conducción más dinámica. Modo Sport activado al mismo tiempo, y listo.

No podríamos estar hablando de un KIA sin hablar de seguridad. Además de resaltar su conjunto de asistentes a la conducción (frenada autónoma de emergencia o el control de crucero adaptativo inteligente), que te pueden sacar de más de un apuro, también hay que destacar la seguridad a nivel de todos los integrantes. Por ejemplo, su sólida estructura o su completo conjunto de airbags.

El Sportage híbrido representa una alternativa especialmente interesante para quienes quieren dar el paso hacia la tecnología híbrida sin depender de un punto de recarga. Por algo es el superventas de la marca.

La confianza es clave, y los siete años de garantía son uno de los factores que la refuerzan en el producto que ofrece KIA. Además, los modelos anteriores han demostrado eficiencia y calidad con el paso del tiempo.