Si estás pensando en comprarte un coche eléctrico o un híbrido enchufable, pero prefieres esperar a 2027, hay algo que deberías tener en cuenta antes de hacer números. El presupuesto del Plan Auto+ para 2026 está prácticamente agotado y, aunque el programa tiene prevista su continuidad durante los próximos años, todavía no está garantizado cuánto dinero habrá disponible en la siguiente convocatoria.

Las últimas cifras explican la preocupación del sector. De los 350 millones de euros reservados para particulares en 2026, ya se han solicitado 326,27 millones. Es decir, el 93,2 % del presupuesto disponible.

Según las estimaciones trasladadas por el sector de la automoción, el dinero restante podría agotarse este viernes, 20 de noviembre. Para entonces, muchos compradores podrían descubrir que cumplir todos los requisitos no es suficiente si ya no quedan fondos.

Consejos para comprar el coche | Newspress

El Plan Auto+ de 2026 podría agotarse antes de diciembre

El programa arrancó con 400 millones de euros para impulsar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. De esa cantidad, 350 millones corresponden a los particulares y otros 50 millones a empresas y profesionales autónomos.

Hasta ahora se han registrado más de 103.000 solicitudes de particulares y alrededor del 62 % corresponden a vehículos completamente eléctricos.

Con una ayuda media solicitada próxima a los 3.167 euros, los fondos que permanecen disponibles permitirían tramitar unas 7.500 solicitudes adicionales, según los cálculos conocidos.

La situación tampoco es mucho más holgada para empresas y autónomos. En la línea destinada a estos colectivos ya se ha solicitado el 86,2 % del presupuesto. Además, la parte reservada a autónomos se encontraba ya en lista de espera, mientras que el sector calcula que los fondos restantes para empresas podrían consumirse alrededor del 24 de noviembre.

Conviene recordar que estamos hablando de fondos solicitados, no necesariamente de ayudas ya aprobadas y abonadas. La concesión depende de la tramitación administrativa y del cumplimiento de los requisitos.

¿Habrá Plan Auto+ en 2027?

Aquí llega la parte más interesante. El Plan Auto+ no es una medida cuya vigencia legal termine necesariamente el 31 de diciembre de 2026. El Real Decreto 609/2026 establece que el programa permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2030.

Eso significa que el marco normativo permite nuevas convocatorias durante los próximos años. Sin embargo, hay una diferencia importante entre mantener vigente un programa y disponer de dinero para financiarlo.

Las subvenciones se conceden con cargo a los presupuestos asignados a cada convocatoria. Por tanto, para 2027 será necesario conocer la dotación económica que se apruebe y las condiciones que se establezcan para solicitarla.

Las principales asociaciones del automóvil llevan meses reclamando que se mantengan estas ayudas y que exista continuidad entre ejercicios. Su preocupación es que los compradores retrasen sus decisiones por desconocer las condiciones de 2027.

Por ahora, no conviene confundir esa petición del sector con una confirmación de que habrá otros 400 millones de euros disponibles o de que todos los importes serán idénticos a los de 2026.

Concesionario de coches | Europa Press

¿Es mejor comprar ahora o esperar a enero?

La respuesta depende fundamentalmente del vehículo que quieras comprar y de cuándo puedas recibirlo. Si tienes localizado un eléctrico disponible para entrega inmediata, merece la pena comprobar si todavía puedes presentar una solicitud con cargo a la convocatoria actual.

En principio, el plazo administrativo de 2026 permanece abierto hasta el 31 de diciembre a las 14:00 horas, pero las ayudas se conceden por orden de presentación y pueden agotarse antes. Que el plazo siga abierto no garantiza que quede presupuesto.

Si el coche que te interesa llegará en 2027, la situación es diferente. Antes de firmar, deberías comprobar las fechas y condiciones de la convocatoria aplicable, especialmente si necesitas matricular el vehículo o justificar determinados pagos dentro de un periodo concreto.

También conviene exigir al concesionario un presupuesto que diferencie claramente el precio del automóvil, los descuentos comerciales y las ayudas públicas. Una subvención solicitada no debe confundirse con un descuento garantizado por el vendedor.

El origen europeo del coche también puede influir en la ayuda

Una de las particularidades del Plan Auto+ es que no todos los automóviles reciben necesariamente la misma subvención. La cuantía depende de factores como el tipo de vehículo, su nivel de electrificación, su precio y su contribución a la cadena de valor industrial europea.

Esto significa que dos eléctricos de precio parecido pueden tener derecho a importes diferentes. Es algo especialmente importante cuando se comparan modelos fabricados en Europa con alternativas procedentes de otros mercados.

El programa también contempla ayudas para determinados vehículos seminuevos, siempre que cumplan los requisitos de antigüedad y matriculación. Por tanto, no todas las operaciones tienen que corresponder necesariamente a un coche recién salido de fábrica.

En Centímetros Cúbicos ya advertimos de que los fondos podían consumirse antes de terminar el año. Ahora, con las cifras de noviembre, ese escenario está mucho más cerca de hacerse realidad.

Si tu intención es comprar en 2027, lo más prudente es comparar precios sin contar inicialmente con una subvención todavía no confirmada. Cuando se conozca la siguiente convocatoria, podrás recalcular el coste final con cifras reales.

La buena noticia es que el marco legal del Plan Auto+ llega hasta 2030. La menos buena es que la continuidad de las ayudas dependerá de los presupuestos que se asignen. Y, después de lo ocurrido en 2026, está claro que disponer de fondos suficientes será tan importante como anunciar nuevas subvenciones.