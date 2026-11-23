Imagina subirte al coche con toda tu familia, elegir el destino en una pantalla y descubrir que nadie tiene que conducir. Ni siquiera existe un volante al que agarrarse. Parece una escena de ciencia ficción, pero es precisamente el futuro que Elon Musk quiere construir para Tesla. Y no hablamos de un prototipo extravagante, sino de una nueva versión del Model Y, uno de los coches eléctricos más conocidos del mundo.

El máximo responsable de Tesla ha revelado que la compañía planea desarrollar una variante completamente autónoma de su SUV familiar, con capacidad para transportar a seis o siete pasajeros. La principal peculiaridad es que desaparecerían tanto el volante como los pedales, de manera que ninguno de sus ocupantes podría conducirlo de forma convencional.

Tesla Model Y | EP

Un Tesla Model Y en el que todos serían pasajeros

Durante su intervención en el encuentro DealBook Summit, organizado por The New York Times el pasado 18 de noviembre, Musk explicó que Tesla necesita vehículos autónomos de diferentes tamaños. Su argumento es sencillo: aunque un pequeño robotaxi puede resultar suficiente para la mayoría de los desplazamientos, no sirve cuando viaja una familia numerosa.

Para solucionarlo, Tesla quiere complementar su Cybercab, concebido para transportar a dos personas, con un vehículo considerablemente más espacioso. Y el elegido sería precisamente el Model Y, que dejaría de ser un SUV convencional para convertirse en una especie de transporte familiar sin conductor.

La idea tiene más sentido del que parece. Actualmente, Tesla ya dispone del Model Y L, una versión alargada con tres filas de asientos y seis plazas, presentada inicialmente en China. Aunque Musk no ha confirmado qué plataforma utilizará, este modelo podría servir como punto de partida para desarrollar el nuevo vehículo autónomo.

Eliminar los mandos tradicionales permitiría replantear la distribución del habitáculo, aunque todavía se desconoce cómo conseguiría Tesla acomodar a siete pasajeros o qué aspecto tendría su interior definitivo.

Tesla Model X y Model S | TESLA

El coche familiar del futuro podría funcionar como un taxi

Lo verdaderamente interesante es que Tesla no parece estar pensando únicamente en vender otro coche eléctrico. Su objetivo es construir una gama de vehículos capaces de funcionar sin intervención humana, especialmente dentro de su negocio de transporte autónomo.

Esto cambiaría considerablemente la manera de utilizar un automóvil. En lugar de comprar un vehículo para conducirlo, los usuarios podrían solicitar uno adaptado al número de pasajeros que necesitan transportar. Un Cybercab para desplazamientos individuales o en pareja y un Model Y autónomo para grupos grandes.

Incluso plantea una pregunta interesante: ¿seguiríamos necesitando un coche familiar en propiedad si pudiéramos solicitar uno autónomo cuando lo necesitásemos? Es una posibilidad que encaja con la estrategia de Tesla, aunque por ahora no existe confirmación de que este futuro Model Y vaya a comercializarse para particulares.

Tesla Cybercab | Tesla

El gran problema: todavía no estamos preparados para prescindir del volante

Sin embargo, entre anunciar un coche sin conductor y conseguir que circule libremente por nuestras carreteras existe una distancia considerable. Tesla todavía debe demostrar que su tecnología puede asumir todas las responsabilidades de conducción sin necesidad de intervención humana.

En Europa, los sistemas de conducción automatizada supervisada de Tesla siguen exigiendo que una persona permanezca atenta y pueda recuperar el control. De hecho, Italia acaba de autorizar el uso de su tecnología supervisada en determinadas condiciones, un avance importante que no equivale a permitir vehículos completamente autónomos sin conductor.

Además, los automóviles que carecen de volante y pedales plantean desafíos adicionales de homologación y seguridad. La normativa europea contempla vehículos automatizados, pero su autorización depende de requisitos técnicos y de las condiciones concretas en las que puedan operar.

Por ahora, Tesla no ha comunicado fechas de producción, precios ni mercados para este nuevo Model Y. Lo que sí parece evidente es que Elon Musk está dando un paso más en su transformación de Tesla: de fabricante de coches eléctricos a empresa que pretende vender movilidad autónoma.

Y puede que lo más revolucionario de sus próximos vehículos no sea la batería, la autonomía o la potencia, sino algo mucho más sencillo: que nadie tenga que sentarse nunca más en el asiento del conductor.