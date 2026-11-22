Dacia renueva por completo su eléctrico más pequeño. Llega la nueva generación del Spring, con 3,85 metros, con una carrocería más ancha y una imagen más moderna y robusta. El interior se ha actualizado por completo, equipando una pantalla táctil de hasta 10,1 pulgadas con el sistema Media Nav Live. Se ofrece con los acabados de equipamiento Expression y Journey.

Su motor eléctrico desarrolla 82 caballos y tiene una autonomía de hasta 250 kilómetros, gracias a una batería de 27,5 kiloWatios-hora, que se puede cargar en corriente continua de 50 kW del 15% al 80% en solo 28 minutos.

El futuro de Polestar se llama Fórmula 2030, un prototipo eléctrico que adelanta las líneas de diseño de sus próximos modelos. Con 4,68 metros de largo y 1,35 de alto, combina las proporciones de un deportivo con una carrocería de cuatro puertas y cuatro plazas individuales.

En el interior, el volante, el asiento y las pantallas cambian de posición dependiendo del modo de conducción: deportivo o autónomo. Su diseño lo conforman materiales sostenibles, puertas enfrentadas y una estética futurista que marca el rumbo de una nueva etapa en la firma sueca.

Varias de sus soluciones se incorporarán al nuevo Polestar 2, previsto para 2027, y al futuro Polestar 7.

El mítico Audi A2 de los 2000 regresa al presente convertido en un eléctrico que recupera algunos de los rasgos del modelo original. Esta nueva interpretación, que mide 4,30 metros, presume de una aerodinámica cuidada.

Su coeficiente de resistencia aerodinámica de 0,24, contribuye a que alcance 643 kilómetros de autonomía. Es un coche que cuenta con una batería que pasa del 10% al 80% en media hora. La potencia tampoco es ningún problema, ya que cuenta con 326 caballos de potencia y propulsión trasera.

BYD no se pone límites con su división de lujo: el nuevo Yangwang Altior sorprendió en su presentación en Abu Dabi, con sus cuatro plazas individuales, asientos de gravedad cero, masaje y 39 altavoces. Le mueven 3.019 caballos, cuatro motores eléctricos y es capaz de recorrer 1.000 kilómetros, según el ciclo chino CLTC.

Otra exhibición de fuerza llegó con el U9 Extreme (dos récords Guinness ratificados por la FIA) y su récord de velocidad de 503,17 kilómetros por hora. Una cifra que lo convierte en el coche eléctrico de producción más rápido del mundo.

Conquistó cuatro títulos mundiales de pilotos entre 1990 y 1994, con Carlos Sainz, Juha Kankkunen y Didier Auriol. Uno de los coches legendarios de Toyota está listo para regresar: el Celica volverá a la competición y compartirá protagonismo con el GR Yaris en el Mundial de Rallyes. Ambos modelos compartirán estructura y parte de sus componentes mecánicos, con motores turbo.

La marca japonesa ya trabaja en un nuevo coche Rally1, con una carrocería de dos puertas y una imagen más deportiva. El regreso del Celica también llegará a las carreteras, con una versión de calle que se presentará en 2028.