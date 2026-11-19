BYD tiene un nuevo eléctrico en China que cuesta alrededor de 10.000 euros al cambio y que, por características, podría poner en aprietos a muchos coches bastante más caros. Se llama Great Seagull y es la segunda generación de su modelo más asequible. Lo interesante es que la marca también tiene planes para traerlo a Europa, pero ahora sabemos que podría hacerlo de una manera bastante diferente a la que imaginábamos.

Hasta ahora parecía lógico pensar que el nuevo Seagull acabaría sustituyendo al Dolphin Surf, el pequeño eléctrico que ya conocemos en España. Sin embargo, una información procedente de fuentes internas de BYD, publicada por TestCoches y recogida por medios internacionales, apunta a que el Great Seagull llegará como sustituto del Dolphin, el compacto de mayor tamaño.

Esto significa que BYD podría mantener el Dolphin Surf como su eléctrico urbano de acceso y utilizar el nuevo modelo para renovar el escalón inmediatamente superior de su gama.

China acaba de romper las reglas del coche barato. BYD presenta un eléctrico de 10.000 euros sin aranceles ni impuestos, con 5 plazas y capaz de cargar en 5 minutos | BYD

El Great Seagull ya no es un coche tan pequeño

Para entender esta decisión basta con mirar sus dimensiones. El nuevo Great Seagull mide 4,205 metros de longitud y tiene una batalla de 2,65 metros. Es decir, ha crecido 42,5 centímetros respecto al Seagull original y se acerca mucho más a los 4,29 metros del Dolphin europeo.

Este crecimiento también permite ofrecer más espacio interior, cinco plazas y un pequeño maletero delantero de 94 litros. Por tanto, el Great Seagull ya no se plantea exclusivamente como un eléctrico para moverse por ciudad, sino como un coche con posibilidades para convertirse en el vehículo principal de muchos hogares.

También cambia su configuración mecánica. Frente al motor delantero de la primera generación, el nuevo modelo utiliza propulsión trasera, con versiones de 114 y 127 CV. Otra mejora importante es la suspensión trasera independiente multibrazo, una solución que debería beneficiar al comportamiento y al confort de marcha.

En el interior encontramos una pantalla central de 15,6 pulgadas, un sistema multimedia renovado y más equipamiento tecnológico. Incluso puede incorporar un sistema avanzado de asistencia a la conducción con sensor LiDAR.

Un eléctrico económico que puede cargar en cinco minutos

Una de sus novedades más interesantes está en las baterías Blade 2.0 de BYD. En China se comercializa con capacidades de 30,1 y 39,2 kWh, con autonomías anunciadas de 320 y 420 kilómetros, respectivamente.

Conviene recordar que estas cifras corresponden al ciclo chino CLTC y no a la homologación europea WLTP, por lo que no podemos trasladarlas directamente a nuestro mercado.

Las versiones equipadas con Flash Charging pueden recuperar del 10 al 70 % de batería en cinco minutos, y alcanzar el 97 % en nueve minutos. Sin embargo, esta tecnología no está incluida en los dos acabados más económicos y requiere cargadores de muy alta potencia.

Además, todavía habrá que esperar para verla en este modelo en España. Según la información conocida, el primer BYD que estrenará aquí las baterías Blade 2.0 con Flash Charging será el Atto 8, un SUV de siete plazas previsto para 2027.

BYD Seagull | BYD

¿Llegará realmente a España por 10.000 euros?

Aquí está la principal cuestión para cualquier comprador. En China, el Great Seagull se comercializa desde 65.900 yuanes, una cifra equivalente aproximadamente a 10.000 euros. Pero eso no significa que pueda comprarse por ese precio en España.

Los impuestos, los aranceles, las exigencias de homologación y las posibles modificaciones de equipamiento pueden elevar considerablemente su tarifa europea. Por ahora, BYD no ha comunicado cuánto costará ni cuándo estará disponible en nuestros concesionarios.

Como referencia, el Dolphin Surf tiene un precio de tarifa en España considerablemente superior al equivalente chino del Seagull original. Por tanto, lo razonable es no interpretar los 10.000 euros como un precio de venta previsto para nuestro país.

Lo más importante es que el Great Seagull podría renovar el Dolphin actual sin eliminar la alternativa más urbana de la gama. Para el comprador español supondría poder elegir entre dos eléctricos de tamaños y planteamientos diferentes, en lugar de perder el modelo más pequeño.

Y aunque todavía quedan por conocer los precios, las baterías y las autonomías homologadas para Europa, el nuevo Seagull demuestra hasta qué punto está avanzando BYD. Lo que hace unos años parecía equipamiento reservado a coches caros empieza a aparecer en modelos mucho más accesibles.

La gran pregunta ya no es únicamente si el Great Seagull llegará a España, sino cuánto de su atractivo precio chino podrá conservar cuando lo haga.