Imagina comprar un coche nuevo, pagarlo íntegramente y descubrir que no puedes utilizarlo porque has dejado de pagar una suscripción mensual. No hablamos de perder el acceso a Spotify, a los asientos calefactados o a una función de navegación. Hablamos de que el propio automóvil deje de estar operativo. Es precisamente la condición que Tesla ha introducido en la comercialización de su Cybercab para particulares.

La compañía ha comenzado a invitar a determinados clientes estadounidenses a comprar su vehículo diseñado para circular sin conductor. El precio anunciado es de 29.990 dólares, antes de impuestos, pero hay una condición que cambia completamente el significado de esa cifra: hay que pagar otros 299 dólares mensuales por el servicio de conducción autónoma.

Sin esa suscripción, denominada Autonomy Subscription, el vehículo no puede utilizarse. Es una exigencia especialmente llamativa porque el Cybercab no tiene un volante ni unos pedales convencionales con los que el propietario pueda hacerse cargo de la conducción.

Tesla Cybercab | Tesla

Comprar el coche no significa poder conducirlo

El Cybercab es un automóvil eléctrico de dos plazas concebido para circular de forma completamente autónoma. Su funcionamiento depende del software de Tesla y de que el fabricante autorice la operación dentro de las zonas donde presta su servicio de robotaxis.

Las condiciones publicadas con la apertura de pedidos establecen que la suscripción y el mantenimiento periódico son necesarios para su funcionamiento. También limitan su utilización a las zonas de servicio compatibles.

Por ahora, estas operaciones se concentran en determinadas ciudades de Texas y Florida. No estamos hablando de un coche que puedas comprar en Estados Unidos y utilizar libremente por todo el país, mucho menos de un vehículo disponible para circular por España.

La situación contrasta con el automóvil tradicional. Puedes comprar un coche de gasolina, dejar de pagar determinados servicios conectados y seguir circulando con él siempre que cumpla sus obligaciones técnicas y legales. El Cybercab introduce una dependencia mucho mayor del fabricante.

El verdadero precio del Cybercab supera los 47.000 dólares en cinco años

La cuota mensual puede parecer relativamente pequeña en comparación con el coste del vehículo. Sin embargo, cambia considerablemente las cuentas cuando se analiza una propiedad a largo plazo.

El precio inicial es de 29.990 dólares. A ese importe hay que sumar 299 dólares mensuales, equivalentes a 3.588 dólares al año. Si mantienes la suscripción durante cinco años, habrás pagado 17.940 dólares adicionales.

El resultado son 47.930 dólares en cinco años, sin incluir impuestos, electricidad, seguros, mantenimiento o posibles modificaciones de las tarifas. Las condiciones conocidas también contemplan que Tesla pueda modificar determinados términos del servicio.

Por tanto, aunque el Cybercab pueda anunciarse como un eléctrico de menos de 30.000 dólares, esa cifra no representa su coste real de utilización durante varios años.

Hay otra cuestión relevante: si el vehículo depende permanentemente de los sistemas de Tesla, el comprador asume riesgos diferentes a los habituales, desde la disponibilidad del servicio hasta las restricciones geográficas o los cambios contractuales.

Tesla Cybercab | Tesla

¿Podría venderse un automóvil así en España?

En Europa, la comercialización del Cybercab presenta dificultades adicionales. Un vehículo sin controles convencionales necesita cumplir los requisitos de homologación y las normas aplicables a la conducción automatizada. Que Tesla pueda ofrecerlo en determinadas ciudades estadounidenses no supone que esté autorizado para circular sin conductor por las carreteras españolas.

Además, la legislación europea de consumo y las condiciones contractuales tendrían que analizarse específicamente si llegase a comercializarse aquí. No puede darse por hecho que los mismos términos estadounidenses se aplicarían sin modificaciones.

El Cybercab también refleja hasta qué punto está cambiando la relación entre el conductor y el fabricante. Ya no hablamos exclusivamente de comprar una máquina, sino de adquirir un producto cuyo funcionamiento esencial depende de servicios digitales.

Hace unos meses ya conocimos que Tesla había previsto una forma de desplazar manualmente el Cybercab mediante controles virtuales. Sin embargo, eso no convierte el vehículo en un coche convencional que su propietario pueda conducir cuando lo desee.

Por ahora, para un comprador español, la noticia no representa una oportunidad inmediata de adquirir un Tesla autónomo barato. Es más bien una muestra de cómo podrían cambiar los modelos de propiedad del automóvil y una advertencia sobre la importancia de leer las condiciones de los servicios digitales antes de comprar.

Porque hay una diferencia enorme entre pagar por una función adicional y tener que seguir pagando para poder utilizar algo que ya has comprado.