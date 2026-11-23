El origen de este mítico modelo se remonta al año 1970, cuando llegó su primera generación. Con un diseño cuadrado, característico y funcional, no había terreno que se le resistiese. En un principio estuvo disponible con una carrocería de dos puertas, un motor V8 y tracción total.

Al mismo tiempo, recurrió a una suspensión sofisticada para la época, con amortiguadores y muelles, en vez de las tradicionales ballestas rígidas de los vehículos de trabajo de antaño, algo que mejoró su confort de marcha.

En los años 80 y 90, el Range Rover fue evolucionando, para pasar de ser únicamente una herramienta para explorar terrenos difíciles, a consolidarse como un vehículo aspiracional: en 1981 se presentó la carrocería con cuatro puertas, que hizo aumentar su atractivo comercial, y un año más tarde, se incorporó una transmisión automática.

En el 1984 apareció la denominación Vogue para designar las versiones más lujosas. Luego, a partir de 1985, llegaron los motores diésel y la inyección electrónica, y dos años después, se produjo su desembarco en Estados Unidos, en 1987. En materia de seguridad, en 1989, el Range Rover se convirtió en el primer 4x4 en incorporar frenos con ABS.

Evolución de la historia de Range Rover | Centímetros Cúbicos

La segunda generación, conocida como P38, llegó en 1994. Esta segunda generación vino de la mano con una estética que se mantenía fiel al diseño original pero que refinó varios apartados que le hacían ser más versátil que nunca.

Respecto al diseño, los característicos faros redondos fueron sustituidos por unos cuadrados y modernos, mientras que su carrocería se volvió más aerodinámica y refinada, equipando una suspensión neumática.

Su interior presentaba un ambiente mucho más lujoso y tecnológico, con tapicerías de piel de alta calidad, climatizador independiente para conductor y acompañante y asientos eléctricos con memoria.

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En cuanto a su mecánica, se ofrecía con un bloque V8 de origen BMW, e introdujo un motor diésel de 2,5 litros, también de origen alemán, que estaba pensado para aquellos que querían realizar viajes largos con la mayor eficiencia posible.

A principios de siglo, en el año 2002, apareció la tercera generación, denominada internamente L322. Range Rover entró en la era moderna por la puerta grande, con un gran salto tecnológico y de calidad.

Se asentaba sobre una plataforma desarrollada y concebida por BMW, compartiendo varios componentes y base estructural con el BMW X5 de la generación E53. También incorporó motores del fabricante alemán (un V8 gasolina y otro diésel de seis cilindros), hasta que la marca fue comprada por Ford en 2005, cambiando a mecánicas firmadas por Jaguar y la marca del óvalo.

En aquella época llegó la carrocería Sport, que elevó el rendimiento del modelo a un escalón más alto todavía. Estéticamente fue un cambio de paradigma: una carrocería monocasco integral de acero, que mostraba un diseño más refinado, introduciendo sus características branquias laterales.

En el año 2007 recibió un pequeño lavado de cara que incorporó el avanzado sistema electrónico Terrain Response, para adaptar la tracción y suspensión según el tipo de terreno. En el 2011 debutó un modelo, más compacto, pensado para un público más amplio: el Evoque.

Cuando el calendario maya dictaba el fin del mundo (2012), la cuarta generación del Range Rover salió a la palestra con una apariencia muy llamativa: tuvo tanto eco que sus trazados siguen presentes en los modelos de la marca en la actualidad. Su carrocería fue construida íntegramente de aluminio, siendo el primer SUV de la historia en incorporar algo así, lo que supuso una reducción considerable de peso.

El interior ganó en espacio y digitalización, reduciendo los botones físicos en la consola central. Sus pasajeros fueron más cómodos también gracias a una nueva suspensión neumática avanzada, para mejorar su estabilidad en carretera y fuera de ella.

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Respecto a la gama de motores, hubo novedades importantes, como una versión diésel híbrida autorrecargable lanzada en 2013, que podía moverse sin gastar combustible durante un par de kilómetros. Tras la llegada de su restyling, en 2017, aterrizó la versión híbrida enchufable P400e, que proporcionaba una autonomía en modo eléctrico de hasta 51 km. En este capítulo de la historia también llegó un nuevo modelo dentro de la familia, el Velar.

Finalmente, llegamos a la quinta generación (la actual), presentada en 2021, que supuso una renovación total en diseño, tecnología y seguridad.

Su diseño se tornó más minimalista, con un amplio techo flotante y tiradores de puertas escamoteables, que le daban una presencia imponente. Mejoró su comodidad en marcha gracias a una suspensión neumática predictiva, e introdujo un interior totalmente digital, además de incorporar una gama de motores amplia, con hueco para la tecnología híbrida ligera y enchufable.

Ahora llega la versión 100% eléctrica, llamada Range Rover Electric, que también está disponible en la versión Sport. Un diseño reconocible, pero con un corazón muy distinto.

Tiene una batería de litio de 118 kWh con arquitectura de 800 voltios, que le permite cargar del 10% al 80% en solo 22 minutos: con ella, homologa una autonomía de hasta 600 km. Todo con una potencia elevada, ya que cuenta con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que le proporcionan una potencia total de 550 CV.

Una nueva fuente de energía que mantiene sus aptitudes todoterreno intactas, manteniendo una capacidad de vadeo de hasta 900 mm y una tracción total inteligente que actúa más rápido que en las versiones de combustión.

Desde sus inicios, pensados fuera del asfalto, hasta su entrada en la era eléctrica, el Range Rover ha sabido reinterpretar el lujo, la tecnología y las altas prestaciones sin renunciar a su esencia. Después de más de 50 años, afronta un nuevo capítulo de su historia que evoluciona hacia las cero emisiones con la misma personalidad de siempre.