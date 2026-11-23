Si estás pensando en comprar un coche eléctrico este año, debes conocer cómo funciona el nuevo sistema de subvenciones. Las ayudas del Programa Auto Plus funcionan así y tienes hasta el 31 de diciembre para pedirlas.

Para particulares, la subvención pública máxima de la Línea Uno es de 4500 euros, más 1000 euros de descuento obligatorio del concesionario. Pero ojo: no todos reciben el máximo. La cuantía depende de tres criterios acumulativos:

Primero, si es eléctrico puro o híbrido enchufable .

. Segundo, si cuesta hasta 35.000 o hasta 45.000 euros sin impuestos.

Y tercero, si su montaje y batería son europeos y están en la Lista Blanca.

Para pedirla, entra en la aplicación informática del Ministerio con tu firma electrónica o autoriza al concesionario como representante. Sube la factura, justificantes de pago, certificado de cuenta, tarjeta ITV y permiso de circulación. Una vez aprobada, cobrarás por transferencia bancaria.

Además, puedes deducirte un 15% en el IRPF por el coche y otro 15% por instalar un cargador doméstico. Comprueba siempre si tu modelo está en la Lista Blanca y presenta tu expediente cuanto antes para no quedarte en lista de espera.