CURIOSIDADES DE ROKSTAR GAMES
¿Por qué en el GTA VI no salen marcas de coches reales? Estos son los motivos
El lanzamiento de este videojuego implica una avalancha de opiniones y reacciones de todos los fans de la saga. Uno de sus puntos fuertes son los coches, pero ¿por qué no utilizan marcas reales?
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Las dificultades que supone trabajar con licencias comerciales y una decisión creativa son los argumentos que responden a esta pregunta. Jamie King, cofundador de Rockstar Games, explicó en una entrevista que incluir coches de fabricantes reales supondría un gran coste a nivel económico, de desgaste en las negociaciones y a nivel de libertad a la hora de diseñar sus propios vehículos.
El precio de la libertad
GTA VI es un videojuego violento en el que los coches pueden y suelen terminar destrozados debido a choques intencionados, persecuciones policiales, tiroteos, etc. Si trabajasen con fabricantes reales, toda esta libertad estaría limitada por los acuerdos obtenidos con ellos acerca de cómo pueden aparecer y para qué pueden utilizarse los vehículos de sus marcas.
Las marcas se esfuerzan en proteger su imagen y reputación, por lo que es difícil pensar que todos los fabricantes estarían dispuestos a ver sus coches implicados en un videojuego donde salen "tan mal en la foto".
No hay que negar la importancia del aspecto económico: conseguir licencias para tantos modelos diferentes conllevaría un sinfín de negociaciones con el correspondiente gasto monetario a la hora de firmar esos acuerdos.
La solución está en los nombres ficticios
Rockstar crea sus propias marcas y modelos basándose en automóviles que ya existen en el mundo real. Por lo tanto, no resulta extraño que los jugadores encuentren familiares las marcas ficticias de Grotti, Pegassi o Benefactor, ya que tienen un gran parecido con Ferrari, Lamborghini o Mercedes-Benz, respectivamente.
Esta decisión no afecta en concreto al universo de la automoción de la entrega: Strauss Zelnick, presidente de Take-Two Interactive, compañía propietaria de Rockstar Games, confirmó en abril de 2026 que GTA VI no tendría acuerdos de publicidad o colaboraciones comerciales con marcas reales.
Rockstar prefiere construir su propia industria automovilística ficticia para conservar la libertad de diseñar, modificar y destrozar sus vehículos sin estar condicionados por fabricantes externos.
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