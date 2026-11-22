La tecnología BlueCruise, con nivel 2 avanzado de conducción autónoma, se activa desde el volante achatado. Al lado, en el salpicadero, hay una pantalla para el sistema multimedia, que incluye videojuegos y karaoke.

Las plazas traseras son algo más reducidas para el espacio de las rodillas que en las versiones de combustión, debido a que se ha generado espacio para la batería.

También la parrilla marca la diferencia con las versiones de gasolina. Está carenada, aportando líneas limpias y un aspecto minimalista a este Puma de 4,21 metros. Tiene un gran maletero de 523 litros, incluyendo el doble piso de 145 litros. Además, en el capó hay otros 43 litros: un espacio que sirve para los cables de carga.

Interior del Ford Puma Gen-E BlueCruise | Centímetros Cúbicos

La versión Gen-E del Puma cuenta con una batería de 46 kWh y un motor de 168 CV, con tracción delantera que le permite acelerar de 0 a 100 en 8 segundos. También tiene modos de conducción para personalizar la entrega de potencia y se puede conducir con un solo pedal. Al desacelerar, el coche recarga la batería y se queda prácticamente frenado.

El Ford Puma es multienergía y tiene versiones con motores microhíbridos de gasolina y eléctricos. Se ha actualizado con esta versión eléctrica Gen-E BlueCruise con acabados específicos; también está la versión ST, con detalles deportivos y la suspensión mejorada.

La denominación BlueCruise hace referencia a la conducción sin manos: un sistema capaz de mantener la distancia con respecto a otros vehículos, y que funciona tanto a velocidades de autopista como en tráfico denso con paradas frecuentes.

Ford Puma Gen-E BlueCruise | Centímetros Cúbicos

Se puede circular sin manos por carreteras designadas, llamadas “Blue Zone”. El sistema te avisa si vas por una de ellas, que cubren aproximadamente el 95% de las autopistas o autovías de 16 países europeos. Eso son más de 135.000 kilómetros.

Antes de que se active la conducción autónoma, las manos deben estar en el volante, los ojos en la carretera y las cámaras y sensores exteriores tienen que detectar las marcas del carril. Para iniciarla solo hay que tocar un botón.

Interior del Ford Puma Gen-E BlueCruise | Centímetros Cúbicos

Al retirar las manos, el coche sabe tomar curvas, corrige la dirección y mantiene el centrado de carril. Se deben quitar los pies de los pedales porque también regula la velocidad y frena solo. Hay un margen de cinco segundos en el que puedes apartar la vista, para mirar la pantalla, por ejemplo. Esta cámara detrás del volante te vigila. Si detecta que te distraes, te avisa de que vuelvas a tomar los mandos.

El BlueCruise es bastante cómodo para relajar la tensión al volante, aunque siempre con unas normas, ya que en Europa actualmente no está permitido cambiar de carril de forma autónoma. Bajo ningún concepto se puede mirar el teléfono móvil, ver una película, usar pantallas externas, leer o comer. Sin embargo, sí se puede pedir música al asistente por voz.

Gracias al sistema mencionado, se puede cargar el Puma de forma relajada, sin manos. Un Puma Gen-E que consume 13 kilovatios hora a los 100, con una autonomía de más de 400 km en ciclo combinado y 572 km por ciudad. Un coche que ofrece muchas posibilidades, como la conducción autónoma de nivel 2 avanzado, cuya filosofía es "manos libres, pero con mente y ojos en la carretera".