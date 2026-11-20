El modelo tiene un precio inicial de 29.990 dólares (cerca de 27.500 euros), al que hay que sumar una suscripción mensual obligatoria de 299 dólares (en torno a 272 euros) para poder utilizar el sistema de conducción autónoma. Esto es importante, ya que según las condiciones de Tesla, el coche funcionará sin este servicio, cuyo precio podrá modificarse con un mes de antelación.

El propio Musk reconoció durante el fin de semana que esta cuota mensuales demasiado elevada, según publica 'Bloomberg News' y señaló que debería rondar los 115 dólares mensuales que cuesta el acceso a ciertas funciones de conducción automatizada y conectividad premium de otros modelos de la marca.

Actualmente, el Cybercab particular solo podrá circular en las zonas delimitadas, en las que Tesla ya opera su servicio de robotaxi, entre ellas Austin (Estados Unidos), y sus propietarios no podrán utilizarlo para prestar servicios de transporte de pasajeros sin autorización escrita de la compañía.

Tesla se reserva la posibilidad de modificar las zonas de circulación permitidas y limitar el funcionamiento del vehículo por motivos meteorológicos o relacionados con el estado de las carreteras. Pagar la suscripción no garantiza al propietario que pueda hacer lo que quiera: deberá cumplir las condiciones de servicio o de lo contrario se le podrá suspender la suscripción.

Los términos de adquisición incluyen restricciones acerca de la personalización y la venta del vehículo. Tesla prohibe alterar su estética y establece que los propietarios no tienen permitido traspasarlo sin el consentimiento previo de la empresa, una limitación cuya infracción podría conllevar una multa de hasta 50.000 dólares (aproximadamente 45.400 euros).

La empresa también se reserva el derecho a recomprar el Cybercab en cualquier momento, por un importe que determinará ella misma. En tal caso, el propietario deberá asumir los gastos de transporte del vehículo.

Por otra parte, Tesla tendrá acceso a determinados datos personales relacionados con el uso del automóvil, incluida su ubicación y las imágenes captadas por la cámara instalada en el interior del habitáculo. La compañía contempla así la posibilidad de supervisar el vehículo de forma remota en determinadas circunstancias.

Por el momento, los primeros pedidos están dirigidos hacia un pequeño grupo de seguidores e influencers seleccionados por la compañía, que ha anunciado que las primeras entregas podrían comenzar en el próximo mes.