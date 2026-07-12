Conocemos el Dacia Striker: más diseño, tecnología y eficiencia para conquistar el segmento C

Las calles de Milán son pedazos de historia, joyas arquitectónicas, arte, tendencias y coches de cualquier época; por algo es la capital mundial de la moda y el diseño. Eso contrasta con las imágenes en blanco y negro del primer coche fabricado por Dacia, entre 1968 y 1972, para motorizar Rumanía: el 1100. Estaba basado en el Renault 8, con motor trasero de 1.108 centímetros cúbicos y 46 caballos de potencia.

Casi 60 años después de aquel primer coche, hemos venido a este estudio de Milán para conocer el último modelo de Dacia. Un coche que representa un salto más de este fabricante en evolución, diseño y tecnología: el Striker.

Dacia Striker | Dacia

El nombre Striker viene del verbo inglés “to strike”, golpear, y eso es lo que hace este crossover del segmento C, impactar a primera vista, con la silueta de un familiar y el dinamismo de una berlina. Un diseño estilizado en la parte superior, que acompañan las barras del techo, y más musculoso en la parte inferior, con personalidad aventurera.

En la parrilla frontal destaca la firma lumínica LED que termina en los laterales con forma de "T". Tiene un aspecto robusto y unas proporciones que buscan mejorar la aerodinámica sin renunciar a una buena altura libre al suelo.

Dacia Striker | Centímetros Cúbicos

En el interior prima lo funcional, con un salpicadero de diseño horizontal que transmite amplitud. Con materiales resistentes y, en parte, sostenibles. El espacio está pensado para que cinco pasajeros viajen con buen nivel de confort. Destacan detalles como los mandos físicos, que facilitan el manejo, o el techo panorámico de cristal.

En cuanto a la tecnología tiene una pantalla táctil de 10,1 pulgadas, instrumentación digital de 7 pulgadas y sistemas multimedia con navegación.

También estrena soluciones para fijar accesorios y pequeños detalles pensados para el uso diario como una manta para el frío, o el transportín para llevar a tu mascota.

Dacia Striker | Centímetros Cúbicos

El Striker se mueve con motorizaciones electrificadas, con versiones híbridas ligeras con GLP, híbridas convencionales e híbridas con tracción total automática, de 150 caballos. Su eficiencia depende también de la aerodinámica. Y aquí, los ingenieros han cuidado cada detalle, con numerosas pruebas, para reducir la resistencia al aire, desde los retrovisores hasta el carenado de las partes inferiores, el alerón trasero, los deflectores o la altura del coche.

El maletero de hasta 600 litros con soluciones como el portón manos libres o un suelo modular de tres piezas.

Es una propuesta pensada para el uso familiar, viajes y escapadas. Un coche atractivo que mezcla diseño, eficiencia y tecnología, del que nos despedimos con ganas de probar sus cualidades en la carretera.

El Striker se presentará en sociedad en octubre en el Salón del automóvil de París, y en el mes de noviembre, por fin, podremos verle en acción en la carretera.