¿El mejor SUV híbrido del 2026? El SUV compacto que acaba de recibir una renovación clave

El Renault Austral ya dejó claro su éxito comercial. Más de 200.000 ventas desde su estreno y más de 11.400 entregas en España durante 2025 para ser el tercer modelo de la marca más elegido lo certifican. Ahora, el SUV compacto acaba de recibir una renovaciónclave, que podría resultar una amenaza para los rivales líderes de su segmento –a saber, el Hyundai Tucson, el Kia Sportage y el Nissan Qashqai–, tanto como para candidatearse como el posible mejor SUV híbrido del 2026.

Hay novedades en tecnologías avanzadas puertas adentro y lo más importante pasa por la mejora en su sistema híbrido. Ser un SUV que atraiga a las familias, con etiqueta ECO producto de su propulsión híbrida-eléctrica y con dimensiones generosas sin pasarse de la cuenta, ya que de largo corta en 4,51 metros. Un combo que explica en gran medida su buen andar en el mercado. Si encima optimiza una de esas tres fortalezas, su demanda podría ir en aumento a corto plazo.

Hoy, prescindir de opciones microhíbridas es prácticamente un pecado. El Austral la tiene, pero es en el sistema full hybrid E-Tech con potencia de 200 CV donde la marca francesa ha metido mano. El consumo de 4,8 l/100 km no estaba nada mal, pero con unos ajustes en el funcionamiento coordinado del motor 1.2 de tres cilindros con la caja automática, ahora este modelo le dará a los usuarios más tiempo de conducción eléctrica urbana y reducirá, por lo tanto, el consumo de gasolina a 4,5 l/100 km.

Renault Austral | Renault

Consumo que amenaza a sus rivales

Con esta considerable actualización, estira la ventaja en cuanto a consumo respecto de todas las versiones HEV del Hyundai Tucson que, aunque más potentes, homologa más allá de los cinco litros. Al que le suenan las alarmas es al Nissan Qashqai con sistema e-Power, porque anuncia unos 4,5-4,6 l/100 km, precisamente la línea a la que el Austral ha escalado.

Al pasar al habitáculo, lo superficial declara la primera de esta serie de mejoras de interior. Esta renovación da la pauta de que el Renault Austral no subestima la importancia de los materiales, sobre todo en los asientos donde, con nuevo tapizado, se acaba de poner al día. Al equiparse con Google en el sistema multimedia, este cinco puertas de Renault dio un paso en su digitalización:de aquí en más saldrá de fábrica con reconocimiento facial, lo que hará que el conductor ajuste y acceda a su configuración de forma automática y rápida.

Sin diferencias sustanciales en los precios a los que se venden los modelos mencionados en sus facetas híbridas eléctricas –promedian los 35.000 euros–, quizás la balanza empiece a inclinarse hacia el SUV compacto del rombo de aquí en adelante cuando los usuarios empiecen a experimentar el beneficio de su motor full hybrid E-Tech optimizado.