El Peugeot 208 bajo la lupa: ¿por qué gusta tanto y qué es puro marketing?

No es ningún secreto que los utilitarios son muy demandados en nuestro país. Las razones te las hemos contado en anteriores posts y, por tanto, no merece la ocasión que te las repitamos. Lo que sí procede siempre es un análisis sesudo de modelos que logran triunfar en el mercado. En nuestro país, el Peugeot 208 es uno que tiene ese honor. No en vano, fue el cuarto vehículo más vendido a lo largo del mes de mayo con 2.387 unidades y el quinto en el cómputo general de lo que va de año con unas 9.710 ventas. Dicho esto, en Centímetros Cúbicos vamos a poner la lupa sobre él y darte una explicación a sus días de gloria.

Lleno de personalidad y dinamismo

Dada su fisionomía, es innegable que el Peugeot 208 es un coche ágil de conducir, perfecto para el día a día en la ciudad y que, en función de la versión que se escoja, puede responder bien en la carretera a la hora de viajar. Y es que la versión híbrida y la eléctrica de acceso con 136 CV de potencia y la de 156 CV son las más capacitadas en ese sentido, con el plus en el caso de esta última, de una autonomía homologada de 400 kilómetros en ciclo WLTP. Eso sí, es impepinable que tendrás que rascarte más el bolsillo para poder disfrutar de ese rendimiento.

Por otra parte, para quienes el diseño es importante el Peugeot 208 también gana puntos. Y es que la personalidad tan marcada que desprende no es algo que sea fácil de encontrar en muchos modelos. En su caso, aúna estilo y agresividad, sin perder algunas señas de identidad de generaciones previas como las líneas tensas y puras. En su frontal no faltan los sugerentes faros en forma de "garras" de león que son el centro de atención del resto de conductores presentes en la vía.

Peugeot e-208 | Peugeot

Tecnología a más no poder con el i-Cockpit por bandera

Peugeot juega en los últimos tiempos a ser premium aportando mucha tecnología a bordo, y el 208 no es una excepción. Con el concepto i-Cockpit por bandera, el conductor se encuentra nada más entrar con un volante achatado que promete mayor agilidad en la conducción que uno convencional. Asimismo, también puede ver la pantalla del cuadro de instrumentos justo encima de este y la del sistema multimedia, que cuenta con un tamaño de hasta 10 pulgadas. A eso añade en niveles de acabados superiores elementos como cargadores inalámbricos para móvil y cámara de estacionamiento de alta definición por delante y por detrás.

Además, rehuye de los plásticos duros para la zona superior del salpicadero y apuesta por unos blandos que ofrecen buen tacto. Sin embargo, los duros sí que están en la inferior y la consola central. Por otra parte, y esto también se debe a su fisionomía, la habitabilidad no es la mejor que se puede disfrutar en un coche, con poco espacio entre las dos filas de asientos y sin mucha amplitud.

¿Qué es lo que gusta con razón y lo que es puro marketing?

Las bondades del Peugeot 208 se encuentran en la experiencia ágil y dinámica de conducción que ofrece al conductor, que soluciona muchos problemas en el día a día y es una garantía para los desplazamientos si se escoge la versión correcta. Como también se agradece el esmero que pone en la tecnología y el amplio catálogo de unidades que ofrece: combustión, híbridas y eléctrica.

Por contra, diríamos que ese esmero en la tecnología parece que camufla carencias como la habitabilidad y los materiales, con la presencia de plásticos duros que no hacen favor precisamente al marketing. En cualquier caso, si tu estatura te lo permite y no tienes un gran presupuesto, el Peugeot 208 es una buena opción para ti, mientras que si tienes una familia a cargo por ejemplo y buscas algo más que marque la diferencia, no tiene sentido que te lo plantees.