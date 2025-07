Este utilitario 'made in Spain' te saca de un apuro por menos de 15.000 €

Es verano, vas a tener más tiempo libre que en el resto del año para hacer lo que te apetezca. Si en esa lista de deseos que tienes entra viajar e irte a la playa o al pueblo cuando tú quieras y sin que nadie te condicione, entonces lo mejor es que dispongas de un coche propio. ¿El dinero es un obstáculo? Tranquilo, que el Opel Corsa tiene una oferta realmente molona para que no tengas que gastarte un ojo de la cara en un compañero de viaje y de rutina. Así que si estás en busca de una ganga que te resuelva esa necesidad, has de leer lo que te vamos a contar a continuación.

Turbo con 100 CV de potencia

Una de las grandes virtudes que tiene la versión en oferta del Opel Corsa es su mecánica dotada de motor turbo 1.2 de 100 CV y 205 Nm de par motor máximo, por lo que el dinamismo está más que garantizado a sus mandos. Probablemente, habrás escuchado hace poco que desde Stellantis han reportado problemas con ella relacionados con la distribución. No obstante, la marca alemana asegura que eso ya se ha solucionado.

Además, también presume de eficiencia gracias al poderoso argumento que le brindan sus cifras de consumo. Hablamos de unos ridículos 5,3 litros que homologa por cada 100 kilómetros recorridos. Así las cosas, está asociado a una caja de cambios manual de seis velocidades. Dicho todo esto, le corresponde la etiqueta C de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Buen equipamiento

El Opel Corsa en oferta que estamos comentando contiene el nivel de acabado Basic Edition, el más sencillo del catálogo. Así las cosas, de entrada ofrece: faros LED, volante forrado en cuero, elevalunas eléctrico, control de crucero, alerta de carril, sensor de parking, aire acondicionado, ordenador de viaje, llantas de chapa en 16 pulgadas, aviso pre-colisión, detector de fatiga, sistema de sonido, cuadro de instrumentos y sistema de infoentretenimiento de 10 pulgadas (ambos) compatible con Apple CarPlay y Android Auto, control automático de luces cortas, radio DAB, etc.

La oferta: disponible desde 14.900 €

Con todo lo dicho hasta ahora, no puedes negar que el Opel Corsa a unos 14.900 es un chollo. No le falta tecnología ni dinámica para ti. Lo que sí es cierto es que tendrás que financiar con la marca en las condiciones exactas que te marque, pero si las cumples no tendrás que preocuparte. Así que disfrútalo.