Coches sin botones: la moda de las pantallas táctiles que no todos los conductores agradecen

Los coches son cada vez más parecidos a aquello que presagiaba Julio Verne en sus novelas, trasportes voladores, que se condujeran automáticamente y repletos de tecnología. De estos tres elementos, el último ya lo ha cumplido. Entre toda la vanguardia actual, una de las herramientas más extendias que ya no pueden faltar en ningún modelo son las pantallas táctiles para el sistema multimedia.

Se conectan de forma inalámbrica a los dispositivos móviles, integran aplicaciones como navegadores y algunas ya tienen tamaño de televisión. Entonces, es normal que atraigan mucho atención, y ese es uno de los peligros que bastantes conductores condenan, la distracción que les genera, quitando la vista de la carretera.

Del tacto a la vista

Hay modelos en los que algunos sistemas como la climatización se activan en estas pantallas, y esto también es un problema. Antes, todos los coches tenían botones para encender estos sistemas. El conductor no necesitaba usar el sentido de la vista, le bastaba con el del tacto. Pero en la pantalla ya no es así, debe mirarla para pulsar en concreto en el lugar correcto. Vamos, que apartar la vista ya no es solo una distracción sino una necesidad.

La pantalla podría demandar aún más atención del conductor si no es tan sensible al tacto y el usuario debe pulsar varias veces o dejar el dedo presionado. Por eso, es importántisimo, vital, que las pantallas táctiles tengan una respuesta muy rápida y no presenten problemas de reacción. En este sentido, las marcas deben ser responsables y asegurar una elevada calidad de esta tecnología.

Interior del nuevo Audi Q3 2025 | Centímetros Cúbicos

Es igual de peligroso estar mirando el móvil que la pantalla del coche. Y si la policía te pilla haciéndolo, te puede parar y ponerte una multa que alcanzaría hasta los 200 euros. Por eso mismo, si no hay un copiloto que la manipule, lo mejor es estacionar si se quiere poner la climatización, música o el navegador.

Mala o buena idea

Sabiendo todo esto, cabe preguntarse si la instalación de las pantallas táctiles en los coches es una mala idea. Es verdad que aportan una buena herramienta de información y entretenimiento. Sin embargo, pueden reducir la seguridad. Igual que se dice que todavía no estamos educados a usar correctamente los smartphones y todo lo que incluyen, se puede aplicar la misma máxima a las pantallas de los vehículos.

Necesitamos comprender que su uso tiene límites y momentos. Y las marcas deben contribuir fabricando pantallas lo más prácticas posible, y si mantener algunos sistemas con botones, como la climatización, pues no pasa nada mientras sea más seguro. Un reto más de los muchísimos que está enfrentando la industria del automóvil.