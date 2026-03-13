La receta de Citroën para impulsar las ventas de su compacto eléctrico

Como en ocasiones las apariencias engañan, y más en un contexto de movilidad europea regido por diseños reiterativos, asociar el urbanita francés y su precio final al que la marca lo está difundiendo dispara en forma inmediata comparativas con modelos que se ubican en su misma línea de valor de mercado.

De manera tal que resultaría válido relacionar al Citroën ë-C3 con, por ejemplo, un Leapmotor T03, que con descuentos incluidos hasta se anunciaba más barato. Solo que una cosa es un segmento A que no llega a los 3,7 metros de largo y se aproxima al universo de los microcoches, y otra un turismo de segmento B que supera los 4,1 metros.

Citroen C3 Aircross | Citroen

Es entonces cuando la noticia de última hora adquiere relevancia. “La opción más competitiva del panorama automovilístico actual”, desliza el fabricante en una definición más general de una segunda en la que enfatiza: “El turismo eléctrico más asequible”. Vale aclarar que este título ya lo obtenía con el programa anterior. Dicho esto y con las reglas del juego cambiadas, ¿cómo logra seguir posicionando su compacto a batería en una zona de privilegio?

El Citroën ë-C3 aplica el Plan Auto+ antes que el resto

La transición entre el ocaso del Plan Moves III y la puesta en vigor en España del nuevo Plan Auto+ no ha terminado. No al menos en términos de incertidumbre en concepto de plazos y concesiones de subvenciones. Citroën no ha esperado y, con su urbano de acceso en modo eléctrico mediante, se anticipa a los rivales para, desde ahora, atraer clientes con el incentivo próximo a incorporarse al resto de las gamas.

Citroën C3 | Citroën C3

En otras palabras, haciendo que los compradores accedan de manera inmediata al descuento impulsado por el Estado, ir a por un ë-C3 equivale de aquí en adelante a que cada cliente no deba preocuparse por si le correspondería o no la aprobación de esta ayuda pública. Los 4.500 euros máximos que el Plan Auto+ empezará a entregar en el futuro cercano se aplicarán automáticamente a todos aquellos que matriculen un Citroën ë-C3.

En números, las dos declaraciones de gacetilla citadas se resumen en un precio final de 11.700 euros, monto al que se llega no solo con el descuento del gobierno, sino también restando al precio recomendado unos 900 euros por el Certificado de Ahorro Energético (CAE). El resultado es un urbano del tan codiciado segmento B, con un esquema eléctrico que consiste en dos opciones de batería para recibir 200 ó 320 km de autonomía, y ahora también extremadamente barato con todos los descuentos contemplados.