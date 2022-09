Realmente, ¿los ciclistas pueden circular por donde quieran?

Cuando hay un carril bici damos por hecho que todo ciclista debe y tiene que circular por este pero, ¿por qué no es así? ¿Por qué un ciclista recurre a la carretera cuando debería usar un carril adyacente y específico para estos? “Porque quieren y porque pueden”, o al menos de esta manera tan firme y contundente lo ha aclarado la Policía Local de Granada en sus redes sociales.

Y es que ni por asomo el cuerpo de la Policía Local de Granada se ha equivocado al lanzar tal información. Como veremos a continuación, tanto la ordenanza como la propia DGT hacen alusión a que los ciclistas pueden circular por la carretera aunque haya un carril bici que permita a estos recurrir al mismo; pero vamos a descubrir qué dicen ambas exactamente.

Aunque bien es cierto que las redes sociales pueden tener un aspecto muy polémico, también tienen la bondad de servir como portal de información. Y es que este caso es un claro ejemplo de ello pese a la contundencia y rotundidad del mensaje de la Policía Local de Granada.

Pero es que no les falta razón ninguna en lo que dicen respecto ya no solo a Granada, sino también respecto al resto de España, ya que esta situación está permitida a nivel nacional. Y es que en el Reglamento General de Circulación no existe ninguna ley que obligue al ciclista a circular por el carril bici cuando exista al lado de una calzada.

"Porque quieren y porque pueden"

Concretamente, el mismo Reglamento de Circulación hace alusión en su artículo 64 que los ciclistas pueden circular por los carriles bici y que tienen prioridad de paso, pero en ningún momento se hace alusión a que deban hacer uso del mismo de manera tajante.

Es por ello que, mientras que no haya una prohibición específica en la carretera regulada por señales o por un agente de tráfico, estos podrán hacer uso igualmente de la misma pese a que haya un carril bici colindante con la propia calzada. Pero también sucede del revés como bien indica la señal R-407, mediante la cual se obliga al ciclista a circular por el carril bici tanto en vía urbana como en vía interurbana. De esta forma, en caso de encontrarnos con esta señal como ciclistas, debemos usar el carril bici independientemente del artículo 64.

Carril bici | Agencias

Más allá de las leyes, la propia DGT recomienda a los ciclistas utilizar el carril bici, pero no les obliga. Y es que al fin de cuentas estamos hablando de una vía única y exclusiva para estos, reduciendo al máximo la posibilidad de accidentes y atropellos por parte de vehículos. No obstante, la alternativa de recurrir a la calzada también se la plantean muchos ciclistas debido al mal estado de los carriles bicis o a la presencia de peatones que no respetan la prioridad de los ciclistas en el mismo.