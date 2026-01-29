Eurodiputados examinarán en marzo la obligatoriedad de las balizas V16

La comisión de Peticiones abordará una solicitud ciudadana sobre la decisión del Gobierno español de imponer, a partir del 1 de enero de 2026, la obligatoriedad de la baliza luminosa V16 conectada al sistema DGT 3.0. Los peticionarios sostienen que esta exigencia podría vulnerar el Derecho comunitario, ya que solo se aplica a conductores con vehículos matriculados en España, mientras que los de otros Estados miembro pueden circular por el mismo territorio sin estar sujetos a la misma exigencia.

En este caso, los denunciantes alegan una posible discriminación contraria al artículo 18 del Tratado de Funcionamiento de la UE, así como una vulneración del principio de proporcionalidad. También advierten de una posible distorsión del mercado interior debido a la comercialización masiva de dispositivos presuntamente no conformes o fraudulentos y a la falta de control sobre su homologación.

"No se puede obligar a millones de conductores españoles a asumir un coste económico que no se exige al resto de ciudadanos europeos, y menos aún escudándose falsamente en Bruselas", ha señalado la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, al respaldar la petición.

V-16 | EP

Decisiones con polémica

La baliza V16 ha sido uno de los grandes temas de conversación en las Navidades. Han estado en bastantes mesas, haciendo comparaciones, presumiendo de haber pillado alguna oferta para comprarla, e incluso acercando familiares con los más ajenos a la tecnología siendo ayudados para configurarla. Aunque ya debería estar en los coches y tener resueltas cualquier duda, todavía quedan preguntas por responder. Por ejemplo, una para aquellos que viven fuera de España pero viajan a nuestro país en coche. En ese caso, ¿también se necesitará una baliza V16?

Según la Convención de Viena sobre la Circulación Vial, en este tipo de casos los conductores deben siempre respetar las normas del país en el que ha sido matriculado el coche. Es decir, si se viene a España con un coche con matrícula extranjera, se podrá seguir usando los triángulos para la señalización.

Al contrario, si se viaja desde España hacia el extranjero con un vehículo con matrícula española, la baliza V16 servirá como elemento de señalización. En definitiva, si ya tiene una, no necesitará guardar los triángulos por una salida a Portugal, Francia o resto de Europa. Eso sí, prepárese para llamar la atención si usa la baliza V16 en el extranjero.