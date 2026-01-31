El último reducto del diesel reside en Fiat, y en formato minivan para toda la familia con maletero casi infinito

El actual es un contexto que no necesita esperar al 2035 para decretar, si es que la Unión Europea lo confirma, el fin de los combustibles convencionales. En especial, del diésel, que entre restricciones a su distribución cada vez más firmes en países clave, estaciones con surtidores de su tipo en vías de extinción, zonas de bajas emisiones cada vez más exigentes y cuotas de mercado en caída libre –en 2025 terminó con tan solo un 5 % en las ventas españolas de coches nuevos–, parece ir despidiéndose de un continente al que le ha dado mucho y viceversa.

Con apenas dos modelos de motores diésel en toda su gama de vehículos para pasajeros, Fiat no era la excepción, pero resulta que, lanzando a sus clientes un tercer integrante, el fabricante italiano se resiste a abandonarlo. En esta ocasión, en modo Minivan. Sobre la plataforma de la Fiat Doblò, en el reciente Salón de Bruselas presentó la furgoneta que, a diferencia de la anterior –identificada por su opción para fines comerciales–, está pensada puramente para el uso familiar.

Fiat Qubo L | Fiat

Un nombre que regresa, pero ahora anunciando una versión que alarga la distancia entre ejes para aumentar su cantidad de plazas. El Fiat QUBO L es, en palabras de la propia marca, "una combinación de practicidad, flexibilidad y rendimiento". Sobre esto último, los usuarios podrán elegir entre la versión diésel de 100 ó 130 CV con caja automática, o bien la diésel de 130 CV manual. Aunque sus virtudes van más allá de las cifras: con su función Extended Grip Control, podrá sortear con seguridad y estabilidad caminos tomados por barro o nieve, ajustando la respuesta del motor y la tracción.

Fiat QUBO L 2026: Un llamativo nivel de adaptabilidad interior

Es en esa practicidad y flexibilidad donde más destaca. El nuevo Fiat QUBO L saldrá de fábrica con la variante de 4,40 metros de largo, batalla básica, dos filas y cinco plazas –para la cual será exclusiva una propulsión eléctrica de 136 CV–, pero la que más promete y confirma sus intenciones de vehículo para toda la familia es la de 4,75 metros de longitud, distancia entre ejes extendida, tres filas y siete asientos.

Fiat Qubo L | Fiat

Con la configuración de siete, no solo estos asientos de tercera fila podrán montarse y retirarse, sino que será capaz de alcanzar hasta 144 combinaciones a partir de los ajustes y plegados individuales de cada plaza. En cuanto a espacios de carga, los 27 compartimentos es también una cantidad que llama la atención. A propósito de la carga, el portón trasero se ve amplio, pero al maletero se podrá acceder por otras vías. Están los techos panorámicos y el del QUBO L aportará la iluminación necesaria dado que se ha pensado para llevar familias numerosas, pero su otra función consiste en desde allí poder tomar los objetos de la bandeja. Fiat llama a este techo Magic Windows.

Las motorizaciones diésel como combustible principal, la versatilidad interior y tres acabados esperan. Entre ellos, la edición de lanzamiento La Prima. Con precios a confirmar, enero se había pautado como el mes de inicio de los pedidos, mientras que a las concesionarias arribará el Fiat QUBO L en este primer trimestre del 2026.