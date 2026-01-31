Los dos nuevos lanzamientos de Porsche son muy diferentes a lo que te imaginas

Porsche. La palabra inspira exclusividad, lujo, belleza y, sobre todo, coches de alta gama. No obstante, la marca alemana no se limita a este sector, también lleva a cabo asociaciones con distintas empresas para diversificar el negocio y que han conducido a que los dosúltimos lanzamientosprotagonizados por el fabricante sean bastante inesperados.

Empecemos por el resultado de la asociación entre Porsche y el astillero austríaco Fauscher Boats. La empresa naval creó un barco denominado 790 Spectre, una lancha que parece un coche de alta gama pero de mar, con su suelo en madera, su cuero sintético en el salpicadero y, respaldando el este espíritu lujoso, logos de Porsche tanto en el volante como en los asientos.

Barco Porsche | Porsche

Motor del Macan eléctrico

La marca alemana tiene un papel tan destacado porque ha aportado el sistema de propulsión, el mismo que integra el nuevo Porsche Macan Turbo 100% eléctrico. Es decir, un motor con una potencia de 639 CV para una aceleración de 0 a 100 en 3,3 segundos y una velocidad máxima de 260 km/h.

La asociación entre Porsche y Fauscher Boats también es visible en el Macan, pues incluye elementos de la 790 Spectre como el suelo de madera y otros elementos marinos. El otro producto de una colaboración de la marca alemana no tiene nada que ver con el transporte, sino con el mundo multimedia.

Porsche se unió con la empresa de tecnología de alta gama C-Seed para crear uno de los televisores más impresionantes que uno pueda ver. Se trata de una gran pantalla plegable. Vamos que se puede doblar para guardarla y colocarla de nuevo para ser utilizada cuando se quiera. Como si se trata de un cine de quita y pon.

Televisión Porsche | Porsche

Más caro que un coche

Este televisor, además, está preparado para alcanzar una nitidez y un brillo de los colores bastante extremo para asegurar una experiencia plena de visualización. Está disponible en dos versiones. Una de interior con tamaños de 221, 165, 137 o 103 pulgadas. Y otra de exterior de 201 o 144 pulgadas. Curiosamente, el precio de partida es de 345.000 euros, más caro que la inmensa mayoría de Porsches que se puedan encontrar ahora mismo en los concesionarios españoles.

Esta diversificación del negocio de la marca alemana es bastante relevante para equilibrar los números, pues Porsche cerró 2025 con un caída del 10% de las ventas en dos de sus mercados más relevantes, Europa y China. Quien sabe si Porsche, en unos años, ya no solo será identificado como un fabricante de coches de alta gama.