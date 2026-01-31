El movimiento más inesperado de Peugeot, ¡da el salto al cine!

La industria del automóvil y el cine siempre han estado intimamente ligadas. Si no, que le pregunten a Vin Diesel, a Jason Statham, o a Herbie. Pues a partir de ahora los dos sectores incrementan su conexión por la unión de dos empresas francesas. Por un lado, una de las impulsoras del séptimo arte galo, Pathé (por el apellido de los dos hermanos fundadores) y, por otro, Peugeot. Ambas empresas acaban de anunciar una asociación que empezará a dar sus frutos próximamente.

Aunque el acuerdo ha sido presentado recientemente, ya se venía cocinando a fuego lento. Tanto que dos de los estrenos más próximos producidos por Pathé, “Police Flash 80” y “Marsupilami”, han contado con la colaboración de Peugeot, por ejemplo, poniendo sus coches a disposición de la grabación. Vamos, que a partir de ahora los vehículos que aparezcan en las pelis de Pathé, serán Peugeot.

Coches en la pantalla

Un buen beneficio para la empresa cinematográfica francesa si se puede ahorrar dinero en el préstamo de coches. Pero la pregunta es qué gana Peugeot con esta asociación. Para empezar, publicidad. Pathé cuenta salas de cine por todo el país galo, y antes de las reproducciones habrá mención a la marca automovilística.

En el mismo sentido, Peugeot realizará una serie de entrevistas, a bordo de uno de sus modelos, protagonizadas por personalidades del cine. Más visibilidad para los coches de la marca. Allí donde se suelen ir a comprar, en los concesionarios, cuando se quieran realizar eventos o promociones, Pathé colaborará en la organización, cediendo recursos y conocimientos para elevar la calidad de estos acontecimientos.

La asociación entre estas dos empresas parecía algo inevitable porque, curiosamente, las dos nacen el mismo año, 1896. Es decir, ambas celebran durante 2026 su 130 aniversario, y lo hacen de la mano. Para Alain Favey, CEO de Peugeot, esta unión tiene todo el sentido porque “el automóvil y el cine comparten una misión común: proporcionar disfrute al mayor público posible”.

El presidente de Pathé Films, Ardavan Safaee, añade en el mismo sentido que “esta asociación abre un nuevo capítulo al unir dos universos impulsados por el gusto por la osadía y las experiencias fuertes, que emocionan al público en las salas de cine y fuera de ellas”. Quizá tampoco sea casualidad que una asociación entre Peugeot y Pathé llegue justo cuando se produce el boom de las pantallas multimedia dentro de los coches.