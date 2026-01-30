El Toyota Yaris, el modelo que más ha subido de precio en los últimos seis años

El Toyota Yaris ha experimentado un incremento de precio del 80% de 2019 a 2025, lo que le sitúa como el modelo más popular de España que más ha aumentado su precio desde antes de la pandemia, del ranking de los 20 coches más vendidos de España, al pasar de un precio medio de 17.098 euros a 30.736 euros.

Así se recoge en el Barómetro de Coches Nuevos elaborado por Coches.com y Ganvam, en el que se afirma que el precio medio de los coches nuevos en concesionario oficial subió en España un 45,6% a cierre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019, año prepandemia, hasta llegar a 44.419 euros.

El Seat Ibiza, el cuarto modelo más popular en España en 2025, también ha experimentado una notable escalada de su precio medio respecto a 2019, pasando de costar 15.905 euros a 25.667 euros. El modelo más caro en 2025 ha sido el Kia Sportage, que se comercializa por 41.847 euros de media, un 56% más de valor respecto a 2019 y un 5% por encima de la cifra de venta de 2019.

SEAT Ibiza, uno de los pilares de ventas de la marca durante décadas, hoy se ve superado por su hermano el Arona | SEAT

A continuación se ha situado el Hyundai Tucson (el quinto modelo más popular en España en 2025), por 40.770 euros, que elevó su importe un 38% desde 2019 y un 4% desde 2024. En cuarto lugar, ya por debajo de los 40.000 euros, se ha situado el Volkswagen T-Roc, que se vendió en España en 2025 por 39.866 euros, también con un notable incremento de su precio respecto a 2019 (cuando costaba tan solo 25.821 euros, lo que se traduce en un incremento del 54% y unos 14.000 de diferencia).

Respecto a 2024, el precio ha subido un 10%. En comparación con 2024, el precio medio de los vehículos nuevos ha subido un 5,6%, equivalente a algo menos de 2.400 euros de diferencia. En cuanto a los 20 turismos más vendidos del mercado, su precio en los últimos 12 meses subió un 4%, casi un punto y medio menos que la media del mercado en su conjunto.

El Dacia Sandero sube un 52% su precio desde 2019

Por la parte baja de la tabla se sitúa el Dacia Sandero, el modelo más vendido en España en 2025 que, si bien es el más económico de los 20 coches más comercializados, ha experimentado un incremento de su precio del 52% respecto a 2019, y de hasta dos dígitos (un aumento del 13%) en comparación con 2024, hasta situarse en 14.844 euros de media.

El tercer modelo más popular en España, el MG ZS ha experimentado un incremento de su precio de venta del 19% desde 2024, pero se sigue situando como el segundo modelo más barato entre los turismos más populares. En tercer lugar, sobre los 20.000 euros, se ha posicionado el Opel Corsa, que mantiene un precio de 20.132 euros y, aunque no estaba en el 'top 3' más barato en 2019, el incremento mayor de otros modelos le permite ahora ser uno de los más baratos entre los más populares, con una subida del 22% respecto a 2019 y del 4% en comparación con 2024.

Dacia Sandero | Dacia

Solo dos modelos por debajo de los 20.000

La barrera de los 20.000 euros, que tradicionalmente se utiliza para hablar de accesibilidad y asequibilidad en los precios de los vehículos, tanto nuevos como usados, es también un interesante indicador en este ranking de incremento de precios en los coches más vendidos.

Mientras que en 2019 hasta ocho de estos modelos se encontraban por debajo de este umbral, en 2025 tan solo el Dacia Sandero y el MG ZS se encuentran por debajo de esta cifra. El Sandero, incluso, estaba por debajo de los 10.000 euros en 2019. Modelos como el Renault Captur, el Seat Arona o el Peugeot 208 han sobrepasado, por contra, este precio, y han llegado a valer 24.635 euros, 28.345 euros y 23.433 euros, respectivamente.