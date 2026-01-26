Leapmotor presenta un modelo con extensor de autonomía en el Salón del Automóvil de Bruselas

Bruselas 2026 fue el debut europeo del Leapmotor B03X, un modelo que encarna el enfoque de la marca hacia las tecnologías eléctricas avanzadas, el diseño inteligente y la movilidad accesible. La presentación supone un paso importante en la estrategia de Leapmotor para llevar sus vehículos de última generación a los clientes europeos.

Otro aspecto destacado de la presencia de Leapmotor en la feria fue la primera presentación oficial del interior del B05, con una filosofía de diseño centrada en el usuario de última generación, que se centra en la comodidad, la integración digital y los materiales de primera calidad. La presentación del interior reafirma el compromiso de ofrecer una experiencia mejorada en el vehículo.

Interior Leapmotor B05 | Stellantis

Leapmotor lanzó el B10 Hybrid EV, equipado con la tecnología inteligente Range Extender de la marca. Este modelo ofrece a los clientes el refinamiento de la conducción eléctrica con la flexibilidad de una autonomía ampliada. Representa una solución diseñada para todo tipo de hábitos de conducción e infraestructuras.

Un híbrido que es siempre eléctrico

El híbrido eléctrico de Leapmotor es un vehículo totalmente eléctrico que cuenta con el apoyo de un prolongador de autonomía compacto que produce electricidad solo cuando es necesario. El sistema se define por tres características clave: El motor eléctrico siempre impulsa las ruedas y el prolongador de autonomía nunca está conectado mecánicamente a las ruedas.

Este diseño garantiza una sensación de conducción puramente eléctrica constante, al tiempo que permite recorrer distancias más largas, más allá de los límites de una batería sola.

Definen esta arquitectura como un vehículo híbrido eléctrico: un modelo que obtiene energía tanto de la electricidad como del combustible, pero que se comporta en la carretera como un vehículo eléctrico.

Leapmotor B10 | Stellantis

En los vehículos híbridos convencionales, el motor suele impulsar las ruedas directamente, el motor eléctrico desempeña un papel secundario o limitado y la experiencia de conducción sigue estando muy ligada al funcionamiento del motor.

Por el contrario, el motor eléctrico del vehículo híbrido eléctrico de Leapmotor es la única fuente de propulsión, lo que significa que el motor nunca impulsa las ruedas y la conducción siempre es eléctrica.

Esto se traduce en un mayor refinamiento, una reducción del ruido y una optimización de la eficiencia del motor, ya que el extensor de autonomía solo funciona en condiciones ideales.