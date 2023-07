La razón por la que no ves ningún coche con dorsales en la carrocería

Fíjate en el coche que aparece en la imagen que ilustra este artículo. Seguro que te has dado cuenta de que monta un estupendo dorsal en la puerta del conductor, un dorsal con el número '38'. Ya sabes que el dorsal se utiliza para identificar a un participante en una competición, generalmente deportiva, de manera que cada número se asocia a un nombre o a un participante para que la identificación sea inequívoca. Todos los coches de competición, tanto en Fórmula 1 como en rallies u otro tipo de evento deportivo, cuentan así pues con un número para identificarlo.

Es frecuente también ver como muchos usuarios deciden personalizar su coche. Al fin y al cabo, la inversión que se realiza en un coche suele ser elevada, y para muchos conductores su coche es también reflejo de su personalidad. También te habrás dado cuenta de que algunos coches cuentan con números en sus laterales en algunas ediciones especiales, ediciones que, eso sí, salen decoradas así de la fábrica y por tanto, se homologan para su circulación. ¿Por qué no se ven coches con dorsales por la calle?

La razón por la que no puedes instalar un dorsal en tu coche

Lo cierto es que no los ves porque no está permitido hacerlo. Y es que no puedes instalar un dorsal en tu coche, entendiendo por dorsal una zona delimitada con un fondo blanco en el que aparece un número escrito. No está permitido porque se trata de una incitación a la competición, y por tanto, puede ser motivo de sanción si los agentes de tráfico así lo consideran. Caso muy diferente son los coches que salen de fábrica con números en su carrocería, tal y como hemos especificado antes. En esos casos estamos hablando de instalaciones legales, ya que pasan por un proceso de homologación.

Entonces, ¿significa esto que no puedo instalar un dorsal en mi coche? Claro que puedes, en caso de que, por ejemplo, vayas a participar en un evento privado o en una competición y quieras montar un dorsal en tu coche, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. Eso sí, cuando termine la competición y vuelvas a circular con tu coche por carretera abierta, deberás retirar ese identificativo o tachar los números del dorsal para que este no sea identificable como tal.

En caso de que se trate de un vehículo destinado de por sí a la competición, como un vehículo de rally, sí está permitido que luzca en todo momento sus dorsales, ya que así se especifica en la ficha técnica del vehículo, donde se puntualiza que la circulación por vía pública sólo está permitida para acudir a la competición, sin necesidad de que éste modifique su aspecto o su apariencia para ello.