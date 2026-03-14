El nuevo Renault Twingo eléctrico promete, pero por bastante menos puedes conseguir un modelo 1999 como nuevo y saciar tu nostalgia

Si el nuevo Renault Twingo E-Tech promete, es porque, definiéndolo en un sentido general, recoge el legado de su entrañable primera generación, tanto el ligado a su convincente diseño exterior como el de su practicidad interior. El eléctrico genera expectativas y la marca del rombo lo ha colocado como su cara para la democratización de la movilidad cero emisiones, ya que lo ha empezado a vender debajo de la línea de los 18.000 euros.

Pero he mencionado a la primera generación y, al respecto, en los últimos días ha aparecido un ejemplar que, dependiendo de las prioridades, podría considerarse una oportunidad de compra única.

Renault Twingo ewagen | ewagen

Descártala si buscas conducción urbana en zonas de bajas emisiones. Eso, desde ya. Ahora bien, si te basta con un etiqueta B y priorizas saciar tu nostalgia de Twingo 1 por sobre lo funcional, te aconsejo que visites el anuncio de Ewagen. Allí, un Renault Twingo Wind 1999 espera a un valor respecto del nuevo E-Tech bastante menor, sobre el que vale una aclaración. Que el cartel de sus 12.000 euros siendo un coche de ocasión no te espante, porque no es un coche de ocasión cualquiera. De hecho, se acerca más a una unidad nueva que a un usado, a pesar de haber salido de fábrica hace 27 años.

Renault Twingo Wind 1999: Casi tres décadas de estado inmaculado

Las imágenes hablan por sí solas. Estamos en presencia de un Twingo que grafica a la perfección cómo un alto grado de conservación y mantenimiento vence a la restauración y eleva sobremanera el valor de venta. La brillosa capa de pintura original, intacta tanto en la carrocería como en los paragolpes, es la carta de presentación.

Renault Twingo ewagen | Renault

Los 6.800 km acumulados en casi tres décadas, comprobados mediante documentación y registros de su paso por la ITV, resumen en cifra de recorrido el cuidado celoso de quien, de momento, ha sido su único dueño, quien lo recibiera en mayo del ‘99. El “intenso olor de coche nuevo” al que la casa de venta hace referencia simboliza su estado inmaculado. ¿Qué hay de su motor?

De fábrica e inalterable en casi todos sus componentes. A excepción de un reemplazo obligatorio de la correa de distribución, la bomba de agua y el filtro de aceite, el 1.2 de 60 caballos no se ha movido un ápice de su originalidad. También se ha echado mano a la batería y al líquido de freno, pero cada modificación a la que este Renault Twingo Wind fue sometido tuvo fines preventivos a raíz de su uso prácticamente nulo.

Renault Twingo ewagen | ewagen

Un principio que debes respetar si lo compras

¿Le dirá adiós a su condición de coche de vidriera? ¿Disparará próximamente su odómetro? Estamos ante un ejemplar ideal para coleccionistas, pero de su siguiente propietario dependerá. Un principio básico no se negocia: dándole tracción o manteniendo su esencia de Twingo intocable, merece ser tratado como la reliquia de primera generación que es.