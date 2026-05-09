427 km de autonomía en el Volkswagen Polo eléctrico de BYD, que se planta por debajo de los 20.500 euros

El BYD Dolphin es la gran apuesta de la marca china de moda para combatir en el competidísimo segmento de los compactos urbanos junto a modelos consagrados como el Polo, el Corsa o el Renault 5, que han adquirido recientemente motorización 100% eléctrica. Este coche de BYD comparte la misma propulsión, pero tiene una ventaja especial frente al resto, su precio es más bajo. Y sigue en desescalada tras aplicarse una oferta que lo coloca en 20.395 euros en su versión de acceso, la Comfort.

El BYD Dolphin mide 4,29 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,57 de alto. Dentro del sector Utilitario, es un coche grande, lo que le permite ofrecer una amplia comodidad en un habitáculo donde los materiales y los acabados son de altísima calidad. Es uno de los sellos de la marca, el interior de sus coches remiten a una gama alta. Además, también se permite entregar uno de los espacios de carga más extensos entre sus semejantes, ascendiendo a los 345 litros.

BYD Dolphin | BYD

Amplia autonomía

El BYD Dolphin integra una motorización 100% eléctrica de 204 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 7 segundos y una velocidad máxima de 160 km/h. Esta propulsión está vinculada a una tracción delantera y a una transmisión automática de una única velocidad. La alimentación del motor proviene de una batería capaz de dar 427 kilómetros de autonomía. Es una cifra propia de coches que se acerquen más a los 25.000 que a los 20.000, como el caso de este modelo.

En los BYD siempre destaca el equipamiento tecnológico, y esta no iba a ser la excepción. Incorpora conexión wi-fi a través de tarjeta SIM, y una pantalla táctil de 12,8 pulgadas para el sistema multimedia. También para gestionar ciertas funcionalidades del coche como la ventilación, y aquí debemos hablar de uno de sus defectos. Lo cede todo al mundo digital, renunciando a los botones físicos, algo que genera desconfianza en muchos clientes. No podemos dejar pasar sus tan útiles sistemas de asistencia a la conducción de los cuales presumir por su enorme cantidad.

BYD Dolphin 2025 | MIIT China

Gran catálogo tecnológico

Cámara de visión 360°, conducción autónoma nivel 1, protección antirrobo, alerta sonora para el peatón, reconocimientos de señales de tráfico, alarma de colisión, control de crucero adaptativo... Y sigue, y sigue, y sigue. Estos sistemas tienen buena parte de culpa de que el BYD Dolphin haya alcanzado la máxima nota en seguridad, cinco estrellas Euro NCAP. Aunque la gama de la marca china se está extendiendo rápido por la fiabilidad que demuestran, en caso de avería el cliente está protegida por una sorprendente garantía completa del vehículo de 72 meses o 150.000 kilómetros.

No hay ningún coche que combine la potencia, la autonomía y las dimensiones reducidas del BYD Dolphin con un precio más bajo. Lo más parecido es el Leapmotor B05 recién llegado al mercado, pero es un cacho más largo y tiene algo menos de autonomía en su versión de acceso. Por lo tanto, podemos afirmar que el Utilitario de BYD es realmente una gran oportunidad para comprar un eléctrico de condiciones óptimas, que no se conforme con una motorización y batería básica sino que suba el nivel.