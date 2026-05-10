Al volante del nuevo Cupra Born: el deportivo EV español se pone a punto en rendimiento y eficiencia eléctrica

Han pasado cinco años desde el nacimiento del primer modelo eléctrico de la marca española Cupra. El Born, que marcaba el principio de una nueva era desde su nacimiento como primer deportivo eléctrico de la marca española.

Mientras que el Raval será el coche de acceso a la tecnología eléctrica dentro de Cupra, pensado para la ciudad; por otro lado, el Tavascan es para aquellos que buscan un coche amplio para viajes largos, el Born, está entre estos dos mundos. Este 2026 llega con una nueva puesta a punto.

Con un lenguaje de diseño más expresivo y nuevos faros con firma diurna de triángulos, junto al haz de luz principal con tecnología Matrix LED. Detrás, las ópticas unidas iluminan el logo de la marca. Además de un catálogo de llantas de hasta 20 pulgadas.

Interior Cupra Born | Centímetros Cúbicos

Dentro te recibe una atmósfera deportiva y digital con una pantalla de 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos. Y en el centro, otra de 12,9, para el sistema de infoentretenimiento.

El volante tiene botones físicos y destacan también los asientos Bucket de serie, con una sujeción excelente.Una identidad deportiva y digital actualizada.

Pero no es lo único que gana fuerza, también hay más potencia y eficiencia que nunca. El Cupra Born tendrá tres versiones: con potencias de los 190 a los 326 CV; y con dos baterías, de 58 o 79 kWh netos de capacidad.

Prueba Cupra Born | Centímetros Cúbicos

Hemos probado el tope de gama, que no solamente cuenta con unos impresionantes 326 CV, sino también tiene una eficiencia enorme. Y es que el Cupra Born V, es capaz de recorrer unos 600 kilómetros en conducción mixta, carga la batería al 80% en corriente continua en algo más de 20 minutos, y acelerar de 0 a 100 en 5’6 segundos.

Además, tiene conducción “One Pedal Driving”, que permite circular solo con el acelerador, con frenada regenerativa. Cuya intensidad se regula con las levas, para ganar unos kilómetros de autonomía extra.

El Born es un coche eléctrico muy divertido. El tacto es característico de la marca: dirección directa, buena puesta a punto del chasis, sensación muy alta de aplomo en las curvas y un compromiso perfecto entre deportividad, comodidad y practicidad para el día a día.

Prueba Cupra Born | Centímetros Cúbicos

Con elementos como el portabicicletas que puede incorporar, “escondido” detrás de la matrícula. Y con un abanico de asistentes a la conducción, entre los que destaca el Travel Assist 3.0, con datos en la nube, y sistemas como el control de crucero adaptativo o el asistente de mantenimiento en el carril.

Hace no demasiado tiempo, tener 600 km de autonomía con una sola carga estaba reservado solo para las gamas más altas dentro de una marca. Con el Cupra Born, hemos sido testigos de que la tecnología puntera ahora también la equipan los segmentos compactos. Deportivo, cómodo, eficiente y con unas “pilas” a prueba de viajes.