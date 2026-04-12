Al volante del nuevo Renault Twingo, un urbano eléctrico con más espacio y capacidades de lo esperado

Ibiza es una joya del Mediterráneo en la que las distancias máximas son de unos 41 km de norte a sur, y sobre 15 de este a oeste, así que no se nos ha ocurrido un lugar mejor que Ibiza para probar el nuevo Renault Twingo.

Porque vamos a los mandos de un eléctrico muy urbanita con ganas de comerse la carretera y llamar la atención allá por donde pase… Porque es el revival de un icono del diseño…

El Twingo ha vuelto adaptándose a los tiempos que vivimos, con tan solo 3,79 metros de largo, 1,72 de alto y cinco puertas de pura expresión. Como su ancestro, llama mucho la atención. Y destaca por un frontal con unos faros full LED redondeados y antropomórficos, combinados con una calandra frontal y unos falsos aireadores en el capó.

Porque, aunque uno de ellos da acceso al depósito del líquido limpiaparabrisas, el resto son decorativos. A esta cara tan familiar se suma una vista lateral con unas llantas de aleación diamantadas de 18 pulgadas, y unos pilotos traseros en forma de medialuna con una nueva tipografía Twingo. Todos estos detalles inspirados en la primera generación, suponen un guiño muy bien dado a la historia de Renault.

Prueba Renault Twingo | Centímetros Cúbicos

Dentro, aunque intenta mantener la esencia del Twingo original a través de recursos como el color de la carrocería utilizado en los paneles de las puertas, se distingue porque ahora la digitalización es la protagonista. Un salpicadero redondeado con la misma tipografía Twingo que en el exterior acoge un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla de infoentretenimiento de 10.

Y una vez sentado a los mandos, tengo que decir que los asientos son sorprendentemente cómodos y sujetan bien el cuerpo. Todo está al alcance de la mano por dimensiones, pero hay que admitir que es muy fácil de manejar.

Asientos completamente independientes, deslizantes y abatibles 50/50. Es decir, el Twingo puede acoger una tabla de surf si bajas todos los asientos del lado del acompañante, por ejemplo. Sin olvidar los 360 litros de maletero, que no están nada mal para su categoría.

Bajo el capó llevamos un motor eléctrico con 82 CV de potencia, capaz de acelerar de 0 a 50 km/h en 3,8 segundos, así que, estamos ante el aliado ideal para el territorio urbano, con buena respuesta y agilidad ante cualquier situación.

Prueba Renault Twingo | Centímetros Cúbicos

A lo que se suman sus pequeñas dimensiones y un radio de giro muy corto, que hacen que sea muy fácil de aparcar.

Pero no hay que olvidar lo que realmente importa en un eléctrico: su autonomía. Con una batería de 27,5 kWh, puede recorrer hasta 263 km, suficientes para un urbanita como este. Y solo necesita media hora para recuperar del 10 al 80%.

Eso sí, pequeño no significa “incompleto”, ya que cuenta con 24 sistemas de ayudas a la conducción. Porque las ciudades están llenas de coches, ciclistas, patinetes, peatones… Así que, unas cuantas alertas o asistentes para nunca vienen mal.

Con el nuevo Twingo, Renault busca crear el urbanita eléctrico ideal a un precio imbatible. Algo que se lo va a poner difícil a muchos competidores.