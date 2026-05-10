BYD Atto 3 EVO, a prueba: el todocamino compacto eléctrico ahora es más potente, espacioso, eficiente y tecnológico

China está rompiendo récords en la carrera tecnológica y ésta se traslada a la industria del automóvil, donde el gigante chino BYD terminó el año pasado en nuestro país como líder de ventas en vehículos enchufables.

Los primeros eléctricos de BYD que aterrizaron en España fueron el Han, una berlina de lujo de grandes dimensiones; el Tang, un SUV de gran tamaño; y el Atto 3, un todo camino compacto con tecnología avanzada.

Este último es nuestro protagonista de esta semana, que llega con novedades estéticas y con un cambio bajo su piel. Se trata del BYD Atto 3 EVO., que es cien por cien eléctrico.

El frontal “Dragon Face” ha sido ligeramente rediseñado. Luce barras longitudinales en el techo, nuevos faldones y llantas de 18 pulgadas en color gris ceniza. En la parte trasera estrena ópticas más modernas.

Prueba BYD Atto 3 EVO | Centímetros Cúbicos

Aquí las novedades son el volante multifunción; el panel de instrumentos; y la pantalla táctil multimedia de 15,6 pulgadas, con nuevo interfaz. Además, tiene cámara trasera que indica los metros que hay hasta un obstáculo al aparcar y algo que es sello de la casa: estos tiradores de diseño o las cuerdas de los compartimentos de las puertas, que suenan como un instrumento. Si sabes tocar, claro.

Los asientos son de cuero vegano y recogen bien. En las plazas delanteras tienen ajuste eléctrico y sistemas de calefacción y refrigeración. Y esto último también llega a las plazas traseras. Además de un buen espacio para sus ocupantes gracias a la nueva plataforma “e-platform 3.0”, que ofrece un maletero más grande, pasando de los 440 hasta los 490 litros. Además, de un maletero delantero, de 110 litros en esta nueva versión eléctrica.

El BYD ATTO 3 ha recibido un importante lavado de cara bajo el apellido EVO. Pero esta evolución va más allá de lo que se ve a simple vista; es tecnología avanzada.

Prueba BYD Atto 3 EVO | Centímetros Cúbicos

Aterriza con dos versiones: Design, con 313 CV, propulsión trasera y autonomía de hasta 710 km en ciclo urbano. O Excellence, para los que quieran tracción a las cuatro ruedas y más potencia, 449 CV. Más adelante llegará una versión híbrida enchufable.

La versión Design, que estamos probando, es la más equilibrada. Con su potencia tienes para adelantar de sobra y puedes ir “jugando con la autonomía” con los modos Standard y High. El Standard es el ideal para autovías o autopistas, mientras que el High, que proporciona más frenada al soltar el acelerador y recupera más energía, es el más eficiente para conducción urbana.

También tiene modos de conducción para dosificar o aprovechar más la potencia del motor, entre ellos un modo nieve.

Además, estrena batería, con química de Litio-Ferrofosfato, de 74,8 kWh de capacidad, con arquitectura de 800 voltios. Esto le permite admitir cargas en corriente continua de hasta 220 KW, que reducen los tiempos de recarga bastante, pasando del 10 al 80% en 25 minutos.

Prueba BYD Atto 3 EVO | Centímetros Cúbicos

En este sentido, la batería da un salto desde los 60,4 kWh que tenía antes. En cuanto a la conducción, el BYD ATTO 3 EVO es muy cómodo, como el modelo anterior, pero ahora es un coche más firme en suspensión y tiene una dirección más directa, gustos más europeos que algunas marcas chinas ya están incorporando.

Tiene aplomo y transmite bien la potencia al suelo. Aunque no sea un SUV con orientación deportiva, sus 313 CV pueden sacarte alguna sonrisa, ya que esta versión llega a los 100 km/h partiendo de cero en solo 5,5 segundos. El Excellence, con tracción total, lo hace en 3,9 segundos. Unas cifras anteriormente reservadas a los coches más deportivos.

El anterior BYD ATTO 3 era un coche bastante redondo. Pero quizás le faltaba un pelín de autonomía y la suspensión era un poco más blanda de lo que estábamos acostumbrados en Europa. Y BYD está en continua evolución y ha modificado estas cosas. Por eso ahora el nuevo ATTO 3 EVO llega más lejos, con más potencia, más eficiencia y más tecnología.