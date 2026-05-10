Probamos el nuevo Mercedes GLB: el SUV más versátil de la estrella crece y sigue siendo una opción muy atractiva para las familias

Mercedes cuenta históricamente con una exitosa gama de modelos SUV. En 2019, llegó un concepto de todocamino familiar compacto que sorprendió al mundo. Se trataba de la primera generación del GLB, con la posibilidad de albergar hasta 7 ocupantes en poco más de 4,6 metros.

Ahora, en 2026, llega la segunda generación de este interesante y versátil modelo. El Mercedes-Benz GLB aterriza con una nueva estética muy atractiva y muchas sorpresas bajo su piel. Y hoy tenemos una primera toma de contacto con este SUV.

El nuevo GLB ha dado un estirón y ahora mide 4,73 metros. Su estética bebe de la nueva generación de modelos eléctricos de la marca alemana, donde destaca un frontal aerodinámico con unos nuevos faros con tecnología matricial LED, unidos por una franja de luz en la parte superior de la parrilla, que ahora está retroiluminada con 97 estrellas.

Mercedes GLB | Centímetros Cúbicos

Del lateral, destacan unas llantas de hasta 20 pulgadas de nuevo diseño. La trasera es quizá la parte más disruptiva, con unas ópticas en forma “C” inclinada con tecnología LED.

Una vez dentro, vemos una altísima calidad de materiales junto a una alta digitialización. Tres pantallas en total, unidas bajo la misma superficie: de 10,25 pulgadas para el panel de instrumentos; de 14 para el sistema de infoentretenimiento; y la que se encuentra frente al pasajero, esta última opcional.

Como hemos dicho, este es un SUV de hasta siete plazas, junto con un maletero generoso, de 540 litros, ampliables hasta los 1.715. Este modelo también cuenta con 104 litros adicionales en un maletero delantero.

Mercedes GLB | Centímetros Cúbicos

Mercedes se está poniendo las pilas en el sentido más literal de la palabra. No solo porque está invirtiendo mucho dinero en desarrollar modelos cada vez más llamativos y con una experiencia premium cada vez mayor, sino también porque este nuevo GLB solo llegará electrificado.

La nueva generación llegará en un inicio como modelo 100% eléctrico bajo dos versiones: una con 272 CV y propulsión trasera que podrá recorrer hasta 631 km, gracias a su batería de 85 kWh; y otra con tracción total de 354 CV. Además, también estará disponible con versiones híbridas ligeras.

Hoy toca probar la versión con más autonomía, llamada 250+. Aquí tenemos 272 CV producto de un motor muy eficiente que, según la marca, tiene hasta un 93% de eficiencia energética. Además, es de los pocos coches eléctricos que cuentan con dos marchas, la primera para priorizar aceleración y la segunda para rebajar los consumos a alta velocidad.

Prueba Mercedes GLB | Centímetros Cúbicos

Cuenta con una batería de 85 kWh de capacidad. Esta tiene tecnología de 800 voltios, que permite cargarla hasta una potencia de 320 KW, lo que se traduce en recuperar hasta 260 km en solo 10 minutos.

Primeras impresiones de esta nueva generación del Mercedes-Benz GLB: mucho más silencioso, cómodo y tecnológico que nunca. Quizá lo que más destaque es lo eficiente que es, dotando a este modelo de autonomías y de tiempos de carga muy interesantes. Para hacer de este nuevo SUV “el coche para todo" dentro de una familia.