Quiere ser el peor enemigo de Toyota, un SUV con etiqueta ECO, consumo de utilitario, 548 l de maletero y un precio de 29.000 €

Toyota lleva años siendo la referencia en coches híbridos, algo normal si tenemos en cuenta que la firma empezó a trabajar con estos hace 30 años. Sin embargo, otras marcas han decidido seguir la estela de la casa nipona, y claro ejemplo de ello es Renault y el nuevo Renault Symbioz, un SUV con 548 litros de maletero, etiqueta ECO, un consumo de 4,6 litros a los 100 y un precio de 29.626 euros con el que pretende ser el peor enemigo de Toyota.

Estamos hablando de un precio al contado, por lo que no es necesario lidiar con condiciones que terminan elevando la cifra a pagar. No obstante, la casa francesa también ofrece la posibilidad de financiar la compra si el cliente así lo desea.

Renault Symbioz | Renault

Sea como fuere, debemos aclarar que, para hacernos con un Symbioz por poco más de 29.000 euros, es necesario que nos acojamos a una configuración concreta. Esto pasa por optar por el único motor disponible, el HEV de 145 CV, y por el acabado Evolution.

Esta combinación nos deja, primero, con un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, cámara de visión trasera, ayuda al aparcamiento posterior, acceso y arranque sin llave, climatizador, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y pantalla central de 10,4 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Renault Symbioz | Renault

Y segundo, con un esquema mecánico protagonizado por un motor de cuatro cilindros y 1.6 litros que, en combinación con un propulsor eléctrico, desarrolla un total de 145 CV. Su gestión se lleva a cabo por una caja de cambios automática de embrague múltiples, y permite un 0 a 100 en 10,6 segundos y una velocidad punta de 170 km/h. Prestaciones más bien modestas, pero pasan a un segundo plano gracias a la etiqueta ECO y a un consumo de tan solo 4,6 litros a los 100.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en la oferta del Renault Symbioz? Lo cierto es que no, ya que estamos hablando de un precio al contado. No obstante, es posible financiar la compra y hacernos con el SUV francés por 249 euros al mes.