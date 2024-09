Es más todoterreno que SUV, un práctico coche con 599 l de maletero, bien equipado y que puede ser tuyo, sin truco alguno, por 29.000 €

Por norma general, comprar un todoterreno puro y duro suele implicar un alto desembolso, haciendo que este tipo de coches queden relegados a los bolsillos más pudientes. Sin embargo, la gente de KGM quiere acabar con esto con modelos como el KGM Torres, un coche que, aunque no es un 4x4 puro y duro, es más todoterreno que SUV, está bien equipado, tiene 599 litros de maletero y un precio de 29.000 euros.

Lo mejor de todo es que estamos ante un precio al contado, por lo que no hay truco alguno. Esto es posible gracias a dos descuentos: uno de 1.000 euros por fidelización y otro de 4.000 euros promocional, logrando así que el Torres se quede por debajo de los 30.000 euros.

SsangYong Torres | SsangYong

No obstante, y aunque esta oferta no implique financiación, debemos atenernos a una configuración concreta para mantener tal precio. Lo primero es acogernos a la variante 4x2 con el motor G15T, así como el acabado Trend y el color Dandy Blue, única tonalidad que no tiene sobreprecio.

Esto implica, por una parte, un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, cámara de visión trasera, ayuda al aparcamiento delantero y trasero, climatizador bi-zona, cuadro de mandos digital de 12,5 pulgadas y pantalla central de 9 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

SsangYong Torres | SsangYong

Y por otra, un esquema mecánico protagonizado por un motor de cuatro cilindros y 1.5 litros turbo que desarrolla 163 CV y 280 Nm de par. Son cifras orquestadas por medio de una caja de cambios manual de seis relaciones, y permiten una velocidad máxima de 194 km/h.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en esta oferta? Lo cierto es que no, ya que, como hemos mencionado, se trata de un precio al contado.