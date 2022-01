¿Qué tipos de patinetes permitirá utilizar la DGT en poco tiempo?

Seguro que, si te has dado una vuelta por la calle en los últimos días, te has cruzado con alguna persona que, en lugar de transitar andando o utilizar su propio coche, estaba usando un patinete eléctrico para desplazarse rápidamente de un punto a otro con cierta celeridad pero, sobre todo, con una flexibilidad mucho mayor que la que ofrece un coche y un coste tanto de utilización como de adquisición mucho menor que el que supone hacerse, por ejemplo, con una motocicleta por pequeña y simple que ésta sea.

Por eso, la DGT ha decidido dar un paso adelante y comenzar a legislar, en serio, acerca del uso y la utilización de los patinetes eléctricos en nuestro país. Cada año millones y millones de españoles utilizan este vehículo para sus desplazamientos, de ahí que cada vez sea más necesario contar con un marco legal completo que permita regular de manera eficaz la circulación de estos pequeños vehículos. Hace unos días conocíamos la presentación por parte del gestor de tráfico español del Manual de características de los vehículos de movilidad personal, que recoge las especificaciones técnicas obligatorias para los patinetes eléctricos.

Estas especificaciones comenzarán a aplicarse en unos años, de manera que, a partir de 2024, la DGT sólo permitirá que circulen ciertos patinetes eléctricos por la calle, patinetes que tendrán que contar con una serie de características técnicas unificadas. Será a partir del 22 de enero de 2024 cuando la DGT comenzará a aplicar las primeras directrices. Eso significa que a partir de esa fecha, sólo los patinetes que cumplan una serie de normas podrán ser comercializados para circular por vía pública.

Los patinetes a los que la DGT dejará circular

Algunas de las normas y características técnicas que los patinetes eléctricos tendrán que cumplir a partir de enero de 2024 son:

Estará impulsado únicamente por motores eléctricos alimentados por una batería de hasta 100 VCC

Tendrán unas ruedas con un diámetro mínimo de 203,2mm

La velocidad máxima tendrá que estar comprendida entre los 6 km/h y los 24 km/h

Todos los VMP deberán disponer de un marcaje de fábrica único, permanente, legible y ubicado de forma claramente visible con información sobre la velocidad máxima, el número de serie, el número de certificado, el año de construcción y la marca y modelo.

¿Qué suponen todas estas características y exigencias para los patinetes eléctricos actuales que ya circulan por la calle y que generalmente no cumplen casi ninguna de las exigencias mencionadas en el párrafo anterior? Pues que básicamente se les ha impuesto una fecha de caducidad que, eso sí, no será el mencionado 22 enero 2024. La Dirección General de Tráfico también ha previsto esta situación, anunciando que será a partir de enero de 2027 cuando los patinetes actuales tendrán que dejar de circular siempre que no cumplan con todas las exigencias técnicas antes especificadas.

