¿Por qué el sector del transporte se opone a los megacamiones de 44 toneladas?

Para el año 2025 la normativa cambia. La DGT ya ha tramitado la normativa que permitirá cambiar el reglamento general de vehículos. Esto afectará a los vehículos pesados y camiones. Se aprobará el uso de dúo tráiler de 32 metros y hasta 72 toneladas o la ampliación a 44 toneladas de los vehículos articulados, aumentando la capacidad de carga.

En definitiva, aumenta un 16% la capacidad de carga de éstos últimos vehículos, aprobándose también en el transporte internacional, ya que es una medida que se aplica en toda la Unión Europea. El objetivo de Europa es reducir las emisiones por lo que se busca incrementar el tamaño de los vehículos, para que haya menos camiones por la carretera, e igualmente, se sigan transportando las mismas mercancías.

Esta subida supone un problema para muchos transportistas, como recoge la patronal del transporte Fenadismer, junto a Continental, en una encuesta. Más del 60% de transportistas se oponen a estos megacamiones de 44 toneladas, ya que se sienten inseguros ante tanto cambio, y la poca capacidad de inversión. La falta de transportistas es una de las lacras que existen, donde únicamente el 11% de los encuestados piensa que es fácil contratar a gente. Con la nueva normativa, el 30% piensa que tendrá que dejar su profesión.

No llegan conductores

Los profesionales no creen que los camiones con mayor tonelaje sean más rentables. El 41% no cree que vaya a recibir mayores ingresos por sus servicios ahora que los camiones son más grandes. Además, los nuevos permisos que se necesitan para conducir estos megavehículos dificultan aún más a los transportistas a la hora de contratar gente, ya que muchos de ellos no pueden permitirse conducir camiones tan grandes.

La falta de conductores españoles se tiene que paliar con la llegada de conductores extranjeros. Un 25% de las empresas transportistas opinan que cada vez tienen un mayor número de conductores extranjeros.

Además, el 22% de los transportistas no conocen la reglamentación vigente respecto a las emisiones en Europa, que será mucho más estricta con las emisiones que produzcan los vehículos de combustión.