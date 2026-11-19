Ya se pueden hacer pedidos a un precio de entrada de 21.100 euros en España. Los clientes podrán beneficiarse de descuentos adicionales en caso de financiar con Stellantis Financial Services.

"Con el nuevo Frontera Start, ampliamos nuestra gama para incluir una atractiva opción de entrada a la marca Opel. Es un vehículo perfecto para quienes buscan un SUV flexible, espacioso y, a la vez, especialmente asequible. El nuevo motor gasolina de 1.2 litros subraya nuestra estrategia de ofrecer a los clientes exactamente lo que desean y necesitan en su conducción diaria", ha resaltado el director de Opel, Alejandro Noriega.

El Frontera Start viene equipado con una gran cantidad de características prácticas. Los conductores pueden acomodarse en el asiento Intelli-Seat con ajuste eléctrico de seis posiciones, mientras que el aire acondicionado garantiza una temperatura agradable en el interior.

Además, el nuevo Frontera Start ofrece una capacidad de carga de 500 litros (VDA). Al abatir los asientos traseros, que se pueden dividir de forma flexible en una proporción 60:40, la capacidad de carga aumenta hasta cerca de 1.725 litros (VDA).

Quienes quieran mejorar aún más su Frontera Start también pueden optar por el Start Comfort Pack: añade un práctico suelo de maletero de doble nivel y un espejo integrado en los parasoles del conductor y del acompañante.

En cuanto a seguridad, el Frontera cuenta con sistemas de asistencia al conductor como el asistente de aparcamiento trasero y el aviso de salida de carril.