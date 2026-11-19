Los fenómenos meteorológicos adversos representan uno de los principales factores relacionados con incidencias que afectan a la circulación. Estos obligan a tomar medidas de regulación para garantizar la seguridad vial, así como la continuidad del sistema de transporte como eje nuclear de la sociedad y la economía.

Por este motivo, Tráfico publica hoy en su página web una instrucción técnica en la que se explican y categorizan los estados de vialidad de la circulación por fenómenos meteorológicos adversos, así como la correspondiente señalización, sin perjuicio de que lo incluido en la misma pueda complementarse con otras señalizaciones puntuales motivadas por situaciones de emergencia.

La instrucción determina los distintos escenarios a los que un conductor se puede ver expuesto en una vía, o tramo de ella, atendiendo a las condiciones meteorológicas adversas vinculadas a los fenómenos de nieve, niebla densa y viento.

Por una parte, se identifican los diferentes estados de vialidad, recogiendo también la determinación de los umbrales de activación de cada estado y, por otro lado, se recoge una propuesta de señalización que será de aplicación en las vías competencia de la DGT con el objetivo principal de garantizar la seguridad vial.

La nomenclatura y el código de colores

Los posibles estados de vialidad (válidos tanto para estados de vialidad por nieve, como por niebla y viento) se definen a partir de este momento en línea con los niveles de aviso genéricos de AEMET, en función de un código de cuatro colores único y diferenciado de la categorización genérica con el objetivo de que sea lo más intuitiva posible.

Además, los nombres de cada estado se han seleccionado para que reflejen también de una forma intuitiva el grado de impacto a la vialidad de la vía y de la afección potencial que pueda causarse al flujo de tráfico para cualquier tipo de vía, quedando clasificados del siguiente modo: amarillo (afectado), naranja (dificultado), rojo (adverso) y negro (intransitable).

En el caso del amarillo, la circulación empieza a estar afectada por la meteorología, se establecen recomendaciones que permiten a los usuarios estar en una situación de preaviso. El naranja implica que la circulación está condicionada por la meteorología adversa, se establecen restricciones y limitaciones a los usuarios.

Por otra parte, el color rojo significa que la circulación está muy condicionada por la meteorología adversa, se establecen restricciones y limitaciones más estrictas que en el nivel naranja. El color negro supone el corte total de la vía a la circulación, al no poder garantizar la seguridad vial de los usuarios.

Cuando no exista ningún tipo de incidencia por meteorología adversa o no se registren los umbrales mínimos, el estado de vialidad será blanco.

En autopistas y autovías, cuando la circulación se vea dificultada por cualquiera de estas condiciones meteorológicas adversas, se utilizarán paneles de mensaje variable (si se dispone de ellos) para señalizar tanto el nivel de vialidad como las posibles restricciones al tráfico que puedan existir.

Toda la información relacionada con vialidades por meteorología adversa se publicará de manera actualizada en los canales de información habituales de los que dispone la DGT.

La vialidad invernal

Por otra parte, se ha publicado también la instrucción relativa a Campaña de Vialidad Invernal 26-27 con el objetivo de coordinar, junto con el resto de los órganos de la Administración General del Estado implicados, la regulación y gestión del tráfico en situaciones de fenómenos meteorológicos adversos frecuentes en invierno, principalmente hielo y nieve.

Entre las principales novedades que recoge la campaña de este año figura la nueva categorización de los estados de vialidad junto con medidas de regulación aplicables en cada uno de ellos.

Obligaciones

La instrucción de la DGT establece que es obligatorio, si la circulación se ve dificultada por el estado de la calzada provocado por la nieve, dejar libre el carril o carriles izquierdos para dejar pasar a vehículos de emergencia y quitanieves. Si se dispone de panel de mensaje variable, este señalizará la prohibición de adelantar indicando que se debe circular obligatoriamente por el carril derecho, pudiendo utilizar su contiguo en tramos con tres o más carriles por sentido.

Por último, la instrucción también incluye la relación de varios tramos en vías de alta capacidad en los que es obligatorio el uso de neumáticos de invierno y se prohíben las cadenas en estado de vialidad rojo, al tratarse de zonas con túneles sucesivos.